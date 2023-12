Linux Kernel 6.6.7 verdryf die Sinister 6.6.6 in vinnige opvolging

Die Linux-kernweergawe 6.6.6 het dalk aanvanklik die swartgeklede oopbron-entoesiaste verheug, maar sy bewind is kortgeknip. In net 'n paar dae is dit vervang deur 'n meer vriendelike 6.6.7-iterasie.

Aan die einde van Oktober het Linux weergawe 6.6 vrygestel, en binne 'n paar weke is dit aangewys as die jongste langtermyn-ondersteunde vrystelling. Dit het in onlangse jare 'n algemene tendens geword, waar die finale volledige puntvrystelling van die jaar stabiel verklaar word en etlike jare se opdaterings ontvang. Gevolglik het die kern 6.5, wat in Augustus bekend gestel is om die projek se 32ste verjaardag te herdenk, nou sy einde-van-lewe-status bereik ná 13 punt vrystellings.

Greg Kroah-Hartman, die gewaardeerde figuur agter die stabiele kern, het Vrydag weergawe 6.6.5 vrygestel, wat meer as 100 veranderinge bekendgestel het. Onder hierdie opdaterings was 'n problematiese terugpoort, wat voorheen uitgelig is in ons onlangse verslag oor kern 6.1.66. Hierdie terugpoortverandering, wat verband hou met Wi-Fi-hantering, het staatgemaak op 'n vroeëre verandering wat uit kern 6.1.66 weggelaat is. As gevolg hiervan het kern 6.1.67 vinnig die voorbeeld gevolg om die draadlose breekprobleem reg te stel.

Dieselfde kwessie het weer opgeduik in weergawe 6.6.5, en, soos in die vorige stabiele kernreeks, is die problematiese verandering vinnig op die volgende werksdag verwyder. Op Maandag is kern 6.6.6 vrygestel, wat slegs die spesifieke verandering verwyder het wat die probleem veroorsaak het. Alhoewel dit baie Reddit-gebruikers behaag het, was Hacker News-kommentators minder entoesiasties. Die onheilspellende tekens was duidelik selfs in Oktober toe weergawe 6.6 bekendgestel is.

Die nuus is egter nou teleurstellend vir al die aanhangers van die spookagtige kinders daar buite. Die kern gemerk met die berugte “666” het glad nie lank gehou nie! Teen Woensdag is dit reeds deur kern 6.6.7 vervang. Hierdie nuwe weergawe is aansienlik meer aansienlik, met 268 gewysigde lêers en 'n uitgebreide veranderingslogboek met 'n merkwaardige 7,562 XNUMX reëls.

Met so 'n kortstondige kern, is dit nie verbasend dat daar nie hierdie keer 'n opdatering en hervrystelling van Ubuntu Satanic Edition sal wees nie.®