The Butchered Irish Accent in Starfield vonk kontroversie

Die hoogs verwagte speletjie, Starfield, wat deur Bethesda ontwikkel is, het onlangs onder skoot gekom vir sy swak uitgevoerde Ierse aksent. Spelers en kritici is geskok en teleurgesteld gelaat deur die uitbeelding van die aksent, wat as 'n "gruwel" beskryf is.

Die kwessie van wanvoorstelling van aksente is nie 'n nuwe een in die mediawêreld nie, maar dit blyk dat Starfield dit na 'n heel nuwe vlak geneem het. Baie individue van Ierland, wat vertroud is met die nuanses van hul eie dialekte, het hul frustrasie uitgespreek oor die onakkurate uitbeelding.

Alhoewel sommige kan redeneer dat die maklikste oplossing sou wees om werklike Ierse akteurs te kry om hierdie rolle te stem, word daar ten minste verwag dat die aksent reg geskied. Ongelukkig lyk dit of hierdie basiese vereiste in die ontwikkeling van Starfield oor die hoof gesien is.

Twitter is oorval met kommentaar wat die swak gehalte van die Ierse aksent in die spel beklemtoon. Sommige het dit vergelyk met 'n basiese Amerikaanse aksent met die af en toe gebruik van stereotipiese Ierse frases. Dit is "skokkend" en "ongelooflik" genoem deur diegene wat dit eerstehands ervaar het.

Dit is nie die eerste geval van 'n swak uitgevoerde Ierse aksent in die wêreld van speletjies nie. Onlangse titels soos Assassin's Creed Valhalla het egter 'n baie beter werk gedoen om die aksent akkuraat voor te stel. Dit is teleurstellend om te sien dat Starfield die doel in hierdie verband gemis het.

Ten spyte van die kontroversie rondom die Ierse aksent, het Starfield steeds daarin geslaag om sukses op ander gebiede te behaal. Die speletjie het positiewe resensies ontvang en presteer goed in verkope.

Ter afsluiting, die afgeslagte Ierse aksent in Starfield het woede onder spelers en kritici ontlok. Dit is 'n duidelike voorbeeld van die belangrikheid van akkurate voorstelling in die media, en dien as 'n herinnering dat meer moeite gedoen moet word om egtheid in uitbeeldings van verskillende kulture en aksente te verseker.

Bronne:

- Geen URL's verskaf nie.