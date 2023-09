Pas jou iPhone-vibrasies aan vir individuele kontakte

By

As jy verkies om jou iPhone op stil- of vibreermodus te hou, maar steeds inkomende tekste of oproepe van verskillende kontakte wil onderskei, kan jy hul vibrasiepatroon aanpas. Deur die vibrasiepatroon te verander, kan jy inkomende waarskuwings skerm sonder om op luitoonklanke staat te maak.

Volg hierdie stappe om die vibrasiepatroon vir 'n spesifieke kontak aan te pas:

Begin die Kontakte-toepassing op jou iPhone of tik die telefoonikoon aan die onderkant van jou hoofskerm en gaan na die Kontakte-oortjie. Tik op die naam van die kontak wat jy wil verander en kies Wysig. Kies óf luitoon óf tekstoon. Tik op Vibrasie. Op hierdie skerm kan jy kies uit 'n lys standaardvibrasies, of jy kan 'n pasgemaakte een skep.

As jy kies om 'n pasgemaakte vibrasiepatroon te skep, volg hierdie bykomende stappe:

Gebruik jou vinger om op die iPhone-skerm in die gewenste volgorde te tik om 'n patroon te skep. Tik Stop wanneer jy klaar is met die patroon. Tik Speel om jou ontwerp te toets. As jy jou werk wil oordoen, kies Rekord. Sodra jy tevrede is met jou pasgemaakte vibrasie, tik op Stoor. Noem jou nuutgeskepte vibrasiepatroon en tik weer op Stoor. Dit sal die pasgemaakte vibrasie by jou lys opsies voeg. Om 'n gestoorde pasgemaakte vibrasie uit te vee, swiep links op die inskrywing en tik op Vee.

Net soos nuut afgelaaide luitone, kan enige pasgemaakte vibrasiepatroon wat jy skep en stoor, gebruik word waar ook al die vibrasiekenmerk van toepassing is.

Die pasmaak van vibrasiepatrone vir individuele kontakte kan 'n nuttige manier wees om inkomende waarskuwings te skerm sonder om deur harde luitone gesteur te word. Dit laat jou toe om te herken wie jou probeer bereik op grond van die vibrasiepatroon wat jy aan hulle toegewys het.

Bronne:

Artikeltitel: "Hoe om persoonlike iPhone-vibrasies vir kontakte in te stel"

Bron: Lifewire