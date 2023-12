Massiewe Ysberg A23a begin reis na die oop oseaan

’n Triljoen ton ysberg, bekend as A23a, het losgebreek van sy grondposisie en beweeg nou stadig in oop waters naby Antarktika, volgens onlangse aankondigings van die British Antarctic Survey. Die kolossale grootte van die ysberg is moeilik om te begryp, en meet 40 by 32 seemyl, wat groter is as die Hawaiiaanse eiland Oahu en ongeveer drie keer die grootte van New York se Manhattan-eiland.

A23a se reis het begin toe dit nog deel van 'n ysbank was en 'n Sowjet-navorsingstasie gedra het. Gedurende die 1980's het die ysberg egter van die rak losgemaak en die navorsingstasie saamgeneem. Sedertdien het dit op die seebodem gegrond gebly tot onlangs toe dit begin wegdryf het.

Alhoewel A-76 vir kort A23a as die grootste ysberg in 2021 verbygesteek het nadat dit van die Ronne-ysplate afgebreek het, het dit in kleiner stukke gefragmenteer, wat A23a in staat gestel het om sy titel te herwin. Kenners skat dat die ysberg ongeveer 1,000 1,200 tot XNUMX XNUMX voet dik is, wat dit werklik reusagtig maak.

Die wortels van A23a kan teruggevoer word na die winter van 1986, toe dit saam met twee ander massiewe ysberge, A22 en A24, van die Filchner-ysbank afgebreek het. Eers laat in 1991 het A23a van die ander ysberge geskei en 'n onafhanklike entiteit geword.

Nou, soos A23a verder in die oop see waag, sal skepe wat die waters naby die Antarktiese Skiereiland navigeer versigtig moet wees en hul radar moet monitor om enige moontlike botsings met die reusagtige ysberg te vermy. Dit moet nog gesien word waar A23a uiteindelik sal eindig, maar sy beweging dien as 'n herinnering aan die voortdurend veranderende aard van die Antarktiese omgewing.