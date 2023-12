Lenovo sluit aan by die Game Awards Wegeaway met Legion Go Handheld

Lenovo is besig om die opgewondenheid van The Game Awards te betree deur 'n weggee van sy Legion Go-handtoestel aan te kondig. Na aanleiding van Valve se aankondiging om 100 Steam Deck OLED's tydens die geleentheid weg te gee, het Lenovo besluit om by die pret aan te sluit deur 100 Legion Go-toestelle aan gelukkige wenners aan te bied.

Die Game Awards, aangebied deur Geoff Keighley, is bekend vir sy opwindende speletjie-aankondigings en toekenningseremonie, en vanjaar beloof om nie anders te wees nie. Lenovo se weggee dra by tot die afwagting en opwinding rondom die geleentheid.

Die Legion Go handheld is 'n formidabele mededinger vir Valve se Steam Deck. Dit bied 'n fantastiese spelervaring op die pad, met indrukwekkende kenmerke en werkverrigting. Lenovo gee die top-van-die-lyn 1TB-model weg, wat gewoonlik $649 kos, wat dit 'n aanloklike prys maak vir ywerige gamers en entoesiaste.

Om aan die weggee deel te neem, kan belangstellende individue inskryf vir 'n kans om die Legion Go te wen vanaf môre om 7:30 ET, wat saamval met die begin van The Game Awards. Die inskrywingsperiode sal duur tot die einde van die geleentheid om 11:00 ET, wat aanhangers genoeg tyd gee om hul geluk te probeer.

Of dit nou Valve se Steam Deck of Lenovo se Legion Go is, gamers het die geleentheid om hoë-end handtoestelle te wen om hul spelervaring te verhoog. Die geskenke voeg 'n ekstra laag van opwinding en afwagting by The Game Awards, wat dit 'n moet-kyk-geleentheid maak vir spelentoesiaste oral.

Merk dus jou kalenders en maak gereed vir The Game-toekennings op 7 Desember om 7:30 ET, nie net vir die opwindende aankondigings en toekennings nie, maar ook vir die kans om 'n top-van-die-lyn handspeletjie-toestel van Lenovo te wen.