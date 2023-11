Die genomineerdes van die Game-toekennings sal binnekort bekend gemaak word

Oor net een maand sal speletjie-entoesiaste van regoor die wêreld weer bymekaarkom om die mees uitsonderlike prestasies in die bedryf by The Game Awards te vier. Die bekende gasheer Geoff Keighley sal toesig hou oor die gesogte geleentheid, wat 'n stapelvoedsel in die speletjie-kalender geword het namate die jaar tot 'n einde kom. Terwyl die afwagting vir die program hoog loop, het die lys benoemdes 'n goed bewaarde geheim gebly - tot nou toe.

Opwinding het 'n koorshoogte bereik toe The Game Awards se amptelike Twitter-rekening onlangs die komende onthulling van die gesogte genomineerdes aangekondig het. Op Maandag, 13 November om Noon Eastern Time, sal spelers sowel as professionele mense in die bedryf uiteindelik ontdek wie om erkenning in "meer as 30 kategorieë" meeding. Die aankondiging sal na verwagting 'n warrelwind van bespreking en spekulasie genereer, veral onder toegewyde Nintendo-aanhangers, aangesien hul geliefde titels waarskynlik prominent sal vertoon.

Terwyl die speletjiegemeenskap die dae gretig aftel tot hierdie hoogs verwagte bekendmaking, maak seker dat jy jou kalender merk en deelneem aan die opwinding. Die Game Awards beloof om 'n boeiende blik op die jaar se mees uitstaande speletjies, ontwikkelaars en beïnvloeders te bied. Bly ingeskakel vir die onthulling van die genomineerdes en maak jou gereed vir 'n boeiende gesprek rondom die dobbelbedryf se kroonprestasies.

