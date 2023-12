Death Stranding 2: 'n Nuwe lokprent en spel-onthulling verwag by TGA 2023

Die opgewondenheid rondom The Game Awards 2023 bereik sy hoogtepunt, want aanhangers wag gretig op die aankondiging van die Spel van die Jaar. Met strawwe mededinging vanjaar kan spelers nie help om te wonder watter titel bo uitkom nie. Die afwagting eindig egter nie daar nie. Aanhangers het 'n groot wenk gekry dat die bekende speletjie-ontwikkelaar Hideo Kojima by die geleentheid teenwoordig sal wees.

Kojima se assistent, Ayako, het onlangs op sosiale media geplaas wat sy aankoms in Los Angeles bevestig het, een dag voor The Game Awards. Selfs die organiseerder van die geleentheid, Geoff Keighley, het op die plasing gereageer en sy verbasing uitgespreek. Aanhangers was egter nie oortuig daarvan dat Keighley onbewus was van Kojima se teenwoordigheid in LA nie.

Noudat die nuus van Kojima se bywoning versprei het, bespiegel aanhangers dat ons dalk getrakteer kan word op 'n nuwe lokprent vir Death Stranding 2. Dit is nie ongewoon vir Kojima om so 'n aankondiging te maak nie, want hy het uiteindelik 'n rolprent-sleepprent vir Death Stranding 2 onthul. jaar se gebeurtenis. Hierdie keer hoop aanhangers vir selfs meer, met die moontlikheid om ook 'n paar spelmateriaal te sien. Kojima slaag altyd daarin om sy gehoor te verras, so dit is veilig om te sê dat ons iets onverwags van hom kan verwag by The Game Awards 2023.

In ander nuus, aanhangers van die asimmetriese multiplayer-gruwelspeletjie, Dead by Daylight, het ook iets om na uit te sien. Die ontwikkelaars het onlangs gesinspeel op 'n enkelspeler-spinoff-stel in dieselfde geliefde gruwelheelal. Alhoewel geen rolprente of spel in hul aankondiging gedeel is nie, het hulle wel The Game Awards gemerk, wat 'n moontlike onthulling tydens die geleentheid laat deurskemer het. Met 'n bevestigde "Wêreldpremière" het Dead by Daylight-aanhangers rede om opgewonde te wees.

Die Game Awards 2023 is ongetwyfeld besig om 'n opwindende en onvergeetlike gebeurtenis vir gamers wêreldwyd te wees. Met groot name soos Hideo Kojima en die belofte van opwindende onthullings, kan aanhangers nie wag om te sien wat die aand vir hulle inhou nie.