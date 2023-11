Nuwe G-Shock-versameling werk saam met Charles Darwin-stigting

By

Wat luukse horlosies betref, stel die meeste mense horlosies voor wat van edelmetale gemaak is met ingewikkelde outomatiese bewegings. Daar is egter uitsonderings wat hierdie persepsie uitdaag. Die bekende G-Shock-lyn was nog altyd sinoniem met duursaamheid en betroubaarheid, wat dit die perfekte keuse maak vir 'n alledaagse horlosie.

Nou het G-Shock 'n nuwe versameling in samewerking met die Charles Darwin Foundation onthul. Die GW-B5600-model stel drie nuwe afwerkings bekend, insluitend twee swart modelle en een geel variant. Elke horlosie word geassosieer met 'n ander dier en wys dit deur die horlosie en agtergrond. Die diere wat vertoon word, is die hamerkophaai, Darwin se vink en die Galapagos-reuseskilpad.

Om die vennootskap verder te beklemtoon, is die Charles Darwin Foundation-logo op die kas agter van elke horlosie gegraveer. Daarbenewens bevat die groep die frase "Ek ondersteun Galapagos-bewaring" in Spaans. Met elke aankoop sal 'n gedeelte van die opbrengs aan die stigting geskenk word, wat sy belangrike bewaringspogings ondersteun.

Intern beskik die GW-B5600-model oor dieselfde module as die standaard G-Shock-model. Dit stel gebruikers in staat om hul horlosie aan die Casio-toepassing op hul slimfoon te koppel vir outomatiese tydaanpassing en maklike instelling van die horlosie. Ander noemenswaardige kenmerke sluit in 'n wêreldtydfunksie met 5 instellings, 'n stophorlosie, 'n timer, 5 daaglikse alarms, 'n uurlikse tydsein, 'n LED-agterlig en 'n vol outomatiese kalender wat tot die jaar 2099 strek.

Wat die batterylewe betref, bied die GW-B5600 ongeveer 10 maande se laaityd met gereelde gebruik. 'n Kragbesparende modus kan egter die batterylewe tot 22 maande verleng wanneer dit in totale donker gestoor word. Verder, vir diegene wat verkies om nie hul horlosie aan 'n slimfoon te koppel nie, handhaaf die horlosie 'n akkuraatheid van +/-15 sekondes per maand.

Die nuwe G-Shock GW-B5600-versameling sal binnekort beskikbaar wees, wat horlosie-entoesiaste 'n unieke en omgewingsbewuste opsie bied om by hul versamelings te voeg.

Vrae:

V: Watter diere kom in die nuwe G-Shock-versameling voor?

A: Die nuwe G-Shock-versameling bevat diere soos die hamerkophaai, Darwin se vink en die Galapagos-reuseskilpad.

V: Hoe ondersteun die samewerking bewaringspogings?

A: Met elke aankoop van die G-Shock GW-B5600-model word 'n gedeelte van die opbrengs aan die Charles Darwin-stigting geskenk, wat Galapagos-bewaring ondersteun.

V: Watter kenmerke bied die GW-B5600-model?

A: Die GW-B5600-model bied kenmerke soos 'n wêreldtydfunksie met 5 instellings, 'n stophorlosie, 'n tydhouer, 5 daaglikse alarms, 'n uurlikse tydsein, 'n LED-agterlig en 'n vol outomatiese kalender.