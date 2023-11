Nuwe beperkte uitgawe Silver Sky Kitaar onthul deur PRS

PRS Guitars het die vrystelling van 'n unieke beperkte weergawe van John Mayer se gewilde Silver Sky-handtekeningkitaar aangekondig. Die 'Dead Spec' Silver Sky put inspirasie uit die Alligator Stratocaster wat voorheen besit was deur wyle Jerry Garcia, kitaarspeler vir die Grateful Dead. Hierdie variant is spesifiek ontwerp vir Mayer se onlangse Dead & Company-toer en is die eerste afwyking van die oorspronklike Silver Sky-model wat in 2018 bekendgestel is.

Die Dead Spec Silver Sky het vroeër vanjaar talle verskynings gemaak tydens die afskeidstoer van Dead & Company, wat die aandag van aanhangers getrek het en spekulasie oor 'n nuwe weergawe van Mayer se kenmerkende model laat ontstaan. Alhoewel dit dalk nie die aanvanklike plan was nie, het dit vir beide Mayer en PRS duidelik geword dat die Dead Spec Silver Sky ongekende veelsydigheid besit en te indrukwekkend was om van aanhangers weg te hou.

Die Dead Spec Silver Sky spog met verskeie noemenswaardige wysigings. Die liggewig moeras-asliggaam vervang die oorspronklike elsliggaam en bied 'n duidelike tonale karakter. Die kitaar beskik ook oor 'n hardestertbrugstelsel en 'n deursnaarbrugontwerp, wat volhoubaarheid en resonansie verbeter. Die insluiting van 'n koperplaat Alembic Blaster-voorversterker bring hulde aan die oorspronklike Alligator Stratocaster en bied ekstra seinversterking en nootskeiding.

Wat die Dead Spec Silver Sky betref, het Mayer sy besef van sy besonderse eienskappe uitgespreek en gesê: "Nadat ek die Silver Sky gespeel het wat ontwerp is vir die 2023 Dead & Company-somertoer, het ek besef die kitaar is spesiaal. Dit het vinnig geblyk dit was nie net 'n hulpmiddel vir een spesifieke werk nie, maar kan uiters veelsydig in ander spelers se hande wees.”

Beperk tot slegs 1,000 eenhede, die Dead Spec Silver Sky is beskikbaar vir voorafbestelling teen 'n prys van $3,350 elk. Kitaar-entoesiaste kan die PRS Guitars-webwerf besoek vir meer inligting oor hierdie eksklusiewe vrystelling.

FAQ

1. Wat is die Dead Spec Silver Sky?

The Dead Spec Silver Sky is 'n beperkte weergawe van John Mayer se kenmerkende kitaar, geïnspireer deur die Alligator Stratocaster wat deur Jerry Garcia besit word. Dit is spesifiek ontwerp vir Mayer se Dead & Company-toer en is 'n afwyking van die oorspronklike Silver Sky-model.

2. Wat is die noemenswaardige wysigings van die Dead Spec Silver Sky?

Die Dead Spec Silver Sky beskik oor 'n liggewig moeras-asliggaam, 'n hardestertbrugstelsel en 'n string-deur-brugontwerp. Dit bevat ook 'n koperplaat Alembic Blaster-voorversterker wat addisionele seinversterking en nootskeiding bied.

3. Hoeveel eenhede van die Dead Spec Silver Sky sal gemaak word?

Slegs 1,000 XNUMX eenhede van die Dead Spec Silver Sky sal vervaardig word, wat dit 'n hoogs eksklusiewe kitaar maak.

4. Hoeveel kos die Dead Spec Silver Sky?

Elke Dead Spec Silver Sky kitaar is beskikbaar vir voorafbestelling teen 'n prys van $3,350.

5. Waar kan ek meer inligting oor die Dead Spec Silver Sky kry?

Vir meer inligting oor die Dead Spec Silver Sky, besoek die PRS Guitars webwerf.