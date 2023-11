Nuut en verbeter: The Next Generation Echo Show 8

Die Echo Show 8 het 'n aansienlike opgradering ontvang wat dit 'n selfs beter slimluidspreker met 'n skerm maak. Die opvallende kenmerk van die derde generasie Echo Show 8 is die toevoeging van widgets, wat die toestel omskep in 'n hoogs funksionele raakskermbeheerder. Nou is dit makliker as ooit om toegang te verkry tot die inligting wat jy nodig het sonder om net op stemopdragte staat te maak. Of jy nou jou kalender wil nagaan, 'n snitlys wil kies of jou slimhuistoestelle wil beheer, die widgets maak dit 'n briesie om deur die Echo Show 8 te navigeer. En die beste deel is dat widgets ook na die tweede generasie Show 8 kom, wat dit 'n waardige alternatief maak as jy reeds daardie model besit.

As jy egter op soek is na 'n slimhuisbeheerder, bied die nuwe Echo Show 8 'n uitsonderlike waarde. Dit funksioneer nou as 'n volwaardige slimhuis-hub, wat verskeie protokolle soos Zigbee, Thread en Matter ondersteun. Met die toevoeging van die AZ2-skyfie is sy raakskerm nou vinniger en reageerder. Dit beteken dat jy nie net byna enige slimtoestel in jou huis kan beheer nie, maar jy kan ook die spoed en doeltreffendheid van die opgegradeerde hardeware geniet.

Wat klankgehalte betref, skyn die derde generasie Echo Show 8 werklik. Met 'n herontwerpte luidsprekerstelsel en ruimtelike oudio, is die klankervaring aansienlik beter as sy voorganger. Alhoewel dit dalk nie ooreenstem met die klankkwaliteit van 'n hoë-end luidspreker soos die HomePod nie, hou dit sy eie en lewer indrukwekkende werkverrigting teen 'n fraksie van die prys.

Dit is belangrik om daarop te let dat die Echo Show 8 steeds 'n Amazon-toestel is, en sy skerm is ontwerp om jou aan te moedig om aankope te doen. Met 'n mate van verpersoonliking en aanpassing, kan jy egter onnodige kennisgewings afskakel en 'n skoon en rommelvrye ervaring geniet. Boonop, as jy hoofsaaklik daarin belangstel om die Echo Show 8 as 'n digitale fotoraam te gebruik, bied Amazon 'n gespesialiseerde weergawe genaamd die Echo Show 8 Photos Edition vir 'n bykomende $10.

In die algemeen is die derde generasie Echo Show 8 'n waardevolle opgradering, veral vir diegene wat die wêreld van slim huise wil betree of hul bestaande opstelling wil uitbrei. Met sy gevorderde slimhuis-vermoëns, verbeterde klankgehalte en verbeterde gebruikerskoppelvlak bied dit uitstekende waarde vir sy pryspunt. Of jy nou 'n tegnologie-entoesias of 'n toevallige gebruiker is, die nuwe Echo Show 8 sal beslis beïndruk met sy veelsydigheid en werkverrigting.

FAQ

1. Kan ek die widgets op die ou Echo Show 8 gebruik?

Ja, widgets sal ook beskikbaar wees op die tweede generasie Echo Show 8.

2. Watter slimhuisprotokolle ondersteun die nuwe Echo Show 8?

Die nuwe Echo Show 8 funksioneer as 'n Zigbee-hub en 'n Thread-grensrouter, benewens 'n Matter-beheerder en Sidewalk-hub.

3. Hoe is die klankgehalte in vergelyking met vorige modelle?

Die derde generasie Echo Show 8 beskik oor 'n herontwerpte luidsprekerstelsel en ruimtelike klank, wat aansienlik verbeterde klankgehalte tot gevolg het.

4. Kan ek die kennisgewings en voorstelle op die Echo Show 8 pasmaak?

Ja, jy kan die toestel verpersoonlik om onnodige kennisgewings en voorstelle af te skakel, wat 'n skoon en rommelvrye gebruikerservaring skep.

5. Is daar 'n weergawe van die Echo Show 8 spesifiek vir die vertoon van foto's?

Ja, Amazon bied 'n gespesialiseerde weergawe genaamd die Echo Show 8 Photos Edition, wat geoptimaliseer is vir 'n beter fotoraam-ervaring.