Die dag voor die gesig staar Rocky Launch op Steam met bediener- en prestasieprobleme

Die hoogs verwagte vrystelling van The Day Before op Steam is met teleurstelling begroet aangesien spelers verskeie bediener- en werkverrigtingprobleme teëkom. Baie gebruikers het die speletjie se Steam-bladsy met negatiewe resensies oorstroom, wat frustrasie uitspreek oor die speletjie se etikettering as 'n oopwêreld-MMO terwyl dit eintlik meer 'n ekstraksieskieter is.

Talle spelers het probleme aangemeld soos karakters wat deur die kaart val en onvermoë om selfs die speletjie te begin as gevolg van oorlaaide bedieners. Bedieneroorlading is erken deur die ontwikkelaar, FNTASTIC, wat erken het dat die Noord-Amerikaanse bedieners te vinnig vol raak.

Dit is egter nie net bedienerprobleme waaroor spelers ontsteld is nie. Sommige gebruikers het daarop gewys dat die zombies in die speletjie, ondanks die feit dat dit 'n sentrale aspek is, nie die dreigende teenwoordigheid het wat van 'n zombie-speletjie verwag word nie. Dit demp die spelervaring vir spelers verder.

Miskien die meeste kommerwekkend is die ontwikkelaar se reaksie op die negatiewe terugvoer. Die amptelike The Day Before Discord-bediener het besprekingskanale tydelik gesluit weens die oorweldigende toksisiteit wat hulle nie effektief kan bestuur nie. Hierdie besluit is geneem om tyd te gee vir dinge om te kalmeer en om foutverslae direk na die ontwikkelingspan te kanaliseer. Die moderators sê dat die aanspreek van groot foute en die maak van belangrike regstellings hul topprioriteit is, en 'n pleister is reeds in die werke.

IGN het na FNTASTIC uitgereik vir kommentaar, en spelers wag angstig op verdere opdaterings en verbeterings aan The Day Before. Ten spyte van die klipperige bekendstelling, is toegewyde spelers hoopvol dat die ontwikkelaar die probleme sal aanspreek en die spel se ware potensiaal sal lewer.

