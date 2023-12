Omstredenheid omring die dag voor vrystelling, aangesien spelers bedienerkwessies kritiseer

'n Oopwêreld-speletjie wat as 'n MMO gemerk is, The Day Before, het onlangs sy debuut op Steam gemaak in vroeë toegang. Die vrystelling van die speletjie was egter ver van glad nie, aangesien spelers hul teleurstelling en frustrasie met verskeie bediener- en werkverrigtingkwessies uitspreek. Negatiewe resensies het die speletjie se Steam-bladsy oorstroom, met gamers wat die ware genre daarvan bevraagteken.

Volgens 'n gebruikersresensie blyk dit dat die speletjie meer 'n onttrekkingsskieter is eerder as die beloofde oopwêreld-ervaring. Spelers het talle foute en foute teëgekom, soos karakters wat deur die kaart val direk na die openingssnit. 'n Kollega het selfs 'n video opgelaai wat hierdie berugte fout ten toon gestel het, wat verder bygedra het tot die speletjie se probleme.

Ongelukkig het bedienerprobleme die probleme vererger. Baie spelers het hul frustrasies aanlyn geopenbaar, omdat hulle nie eers toegang tot die speletjie kon kry nie as gevolg van oorlaaide bedieners. FNTASTIC, die ontwikkelaar van die speletjie, het die bedieneroorlading erken, maar spelers verseker dat die bedieners funksioneer, al word dit vinnig vol.

Behalwe vir die tegniese probleme, het spelers ook kommer uitgespreek oor die flou zombie-ervaring. Ten spyte daarvan dat dit 'n zombie-speletjie is, lyk die dooies ver van bedreigend, wat die spel se algehele onderdompeling verminder.

Kritiek het die ontwikkelaars in so 'n mate oorweldig dat hulle verplig was om besprekings in die meeste bedienerkanale van die amptelike The Day Before Discord te sluit. Die hoë vlak van toksisiteit en deurlopende moderering het foutrapportering en die aanspreek van groot kwessies belemmer. ’n Komende pleister is in die werke, maar dit moet nog gesien word of dit die speletjie se reputasie sal red.

IGN het na FNTASTIC uitgereik vir kommentaar, maar geen reaksie is ten tyde van die skrywe daarvan ontvang nie.

Samevattend, die vrystelling van The Day Before op Steam is deur aansienlike bediener- en werkverrigtingprobleme ontsier, wat tot negatiewe spelerresensies gelei het. Die spel se ware genre het ter sprake gekom, met sommige spelers wat dit as 'n ekstraksieskieter bestempel eerder as 'n oopwêreld-MMO. FNTASTIC ondervind probleme om die oorweldigende kritiek en toksisiteit te bestuur, wat 'n tydelike sluiting van besprekingskanale in hul amptelike Discord-bediener veroorsaak.