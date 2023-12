Verken die fassinerende geskiedenis van die 1976 $2-rekeninge

Deur die geskiedenis heen het die Verenigde State verskeie gedenkitems vrygestel om belangrike mylpale te vier. Een belangrike voorbeeld hiervan is die Series 1976 $2 Federal Reserve Note, wat tydens die tweehonderdjarige herdenking van Amerika se onafhanklikheid bekendgestel is. Hierdie $2-rekening het 'n ontwerp op die rug gehad wat vandag nog gebruik word, wat dit 'n gewilde keuse maak onder versamelaars van papiergeld.

Die Tweehonderdjarige $2-rekening het gedien as een van vele numismatiese produkte wat uitgereik is om hierdie geleentheid te vier. Die Verenigde State Munt het 'n reeks medaljes vrygestel wat in 1972 begin het, en in 1973 het president Richard M. Nixon herdenkingsontwerpe op die kwart-, halwe dollar- en dollarmuntstuk gemagtig. Daarbenewens is 'n dubbele datum bygevoeg by hierdie denominasies wat in 1975 en 1976 gemunt is.

Aan die einde van 1975 het die Buro vir Gravure en Drukwerk (BEP) aangekondig dat hulle Series 1976 $2 Federale Reserweraadnotas sou vervaardig as 'n huldeblyk aan die Verenigde State se Bicentennial. Hierdie notas het 'n gravure vertoon wat die ondertekening van die Onafhanklikheidsverklaring uitbeeld, wat dit 'n unieke toevoeging tot die $2-wissel-reeks maak. Dit is belangrik om daarop te let dat hoewel die ontwerp deur die Bicentennial geïnspireer is, hierdie spesifieke reeks nie 'n herdenkingskwessie was nie, maar eerder 'n permanente deel van Amerika se sirkulerende papiergeldeenheid.

Die gesigontwerp van die Series 1976 $2 FRN het meestal onveranderd gebly, behalwe vir die Tesourie-seël en reeksnommers, wat groen was. Die agterkant-ontwerp het egter 'n volledige opknapping ondergaan. Die tradisionele uitbeelding van Thomas Jefferson se Monticello is vervang met 'n reproduksie van John Trumbull se skildery getiteld "Declaration of Independence."

Die tweehonderdjarige $2-rekening was nie die eerste keer dat Trumbull se skildery op Amerikaanse papiergeld verskyn het nie. In 1863 was dit op die agterkant van $100 Nasionale Banknote. Vir die Tweehonderdjarige herdenking is die skildery in vier afdelings verdeel, met elke afdeling wat gedruk is op een van die vier gedenkseëls wat uitgereik is.

Altesaam 590,720,000 1976 2 Reeks 1978 Tweehonderdjarige $1935-wissels is gedruk, en hul produksie het in XNUMX geëindig. Hierdie wissels dra die handtekeninge van Tesourie-sekretaris William E. Simon en tesourier Francine Irving Neff. Onder die skaarser variasies is Sternote, met die Friedberg-XNUMX-J* wat die skaarsste binne hierdie reeks is.

Ten spyte van die hoop dat die $2-rekening groter aanvaarding in die handel sou kry en moontlik die vraag na $1 Federale Reserwe-notas sou verminder, het hierdie rekeninge nie wyd gesirkuleer nie. Trouens, in sommige gebiede het pogings om $2-rekeninge by kleinhandelondernemings te spandeer, selfs tot arrestasies gelei. Die meerderheid van Series 1976 $2 rekeninge is egter volop en bekostigbaar.

Die vrystelling van die reeks 1976 $2 Federal Reserve Notes het ook 'n interessante huwelik van notafiliese en filateliese stokperdjies geïnspireer. Baie mense het hierdie rekeninge na poskantore geneem op hul vrystellingsdag, seëls direk daarop aangebring en die seëls laat kanselleer. Alhoewel hierdie gestempelde notas nie beduidende waarde bo hul sigwaarde het nie, kan versamelaars notas van spesifieke plekke soek wat persoonlike betekenis vir hulle inhou.

Die reeks 1976 Bicentennial $2-wissels kan ook gevind word in verskeie US Mint-produkte, soos die 1994 Thomas Jefferson 250th Anniversary Coinage and Currency-stel. Tans rapporteer Paper Money Guaranty (PMG) 'n totaal van 18,462 1976 graderingsgeleenthede vir Reeks 2 Tweehonderdjarige $12-rekeninge van al 5,538 Federale Reserwebanke, insluitend XNUMX XNUMX Ster-notas.

Of jy nou 'n versamelaar is of bloot in die geskiedenis van Amerikaanse geldeenheid belangstel, die reeks $1976-wissels van 2 is 'n interessante deel van Amerika se numismatiese erfenis. So, hou hierdie rekeninge dop; jy weet nooit wanneer jy dalk een in omloop raakloop of dit in 'n unieke versamelstuk sal vind nie.