Sam's Club bied groot besparings op Desember Bak Essentials

Sam's Club het jou gedek vir al jou vakansiebakbehoeftes met hul ongelooflike Desember Kitsbesparings. Nie net kan jy afslag vind op bakbenodigdhede soos koekies, brownies en kolwyntjies nie, maar daar is ook baie ander kositems beskikbaar vir minder as $10. As jy 'n beperkte begroting het, is Sam's Club die plek om te gaan vir ongelooflike aanbiedings.

Begin jou oggende reg met 'n bak Frosted Mini Wheats. Hierdie gereed-om-te-graankos is propvol volgraangoed en kom in 'n 55-ons boks met twee sakke. Voeg jou gunstelingmelk by en geniet 'n voedsame en heerlike ontbyt.

Vir koffieliefhebbers bied Sam's Club Folgers Classic Roast Ground Coffee aan. Hierdie houer van 43.5 ons bevat medium geroosterde koffie met 'n ryk, gladde geur. Dit is versoenbaar met verskeie koffiemakers, so jy kan 'n vars koppie brou wanneer jy ook al 'n optel nodig het.

As jy 'n soettand het, moenie uitmis op die Frosted Brown Sugar Cinnamon Pop-Tarts nie. Hierdie ooreenkoms is slegs van toepassing op die gewilde Frosted Brown Sugar Cinnamon-geur. Die boks bevat 48 broodroostergebak wat perfek is vir vinnige ontbyt of onderweg-happies.

Kooksproei is 'n moet-hê vir enige kombuis, en Sam's Club het jou bedek met Pam Original Cooking Spray. Hierdie pakket bevat twee 12-ons blikkies van die kleefvrye, vetvrye kookolie-sproei. Dit is perfek om eiers te braai, bestanddele by kasserol te voeg, en meer.

Raak kreatief in die kombuis met Chex-rys, koring en mieliegraan. Hierdie pakkie bevat drie variëteite Chex-graankosse, wat jou die opsie gee om jou gunsteling te kies. Gebruik hulle vir ontbyt of skep 'n heerlike Original Chex Party Mix.

Vir diegene wat glutenvry is, bied Sam's Club Crunchmaster 5-Seed Multi-Grain Crackers aan. Hierdie gesertifiseerde glutenvrye beskuitjies word gemaak met 'n mengsel van olyfolie, sesam, amarant, vlas, chia en quinoa. Hulle kom in bly-vars sakke en is perfek vir vakansiekaasborde.

Smul aan die onweerstaanbare Nutella Hazelnut Smeer. Hierdie pakket bevat twee 26.5-ons-bottels romerige haselneut wat met kakao gesmeer is. Die moontlikhede is eindeloos met Nutella, van gebak Kersbome tot fudge-koekies en kaaskoeke.

As jy 'n byeenkoms beplan of net lief is vir peuselhappies, is Kellogg's Club Crackers Snack Stacks 'n goeie keuse. Hierdie pakkie bevat 24 pakke oorspronklike, skilferige botterbeskuitjies. Hulle is perfek om saam met charcuterieborde, sop en dips te bedien.

Bespaar tyd gedurende die besige vakansieseisoen met Pillsbury Chocolate Chip Cookie Dough Tub. Hierdie deegbad maak 76 sjokoladekoekies, wat jou toelaat om van nuuts af daarop te fokus om ander koekies te maak.

Vir maklike en heerlike suikerkoekies is Betty Crocker Sugar Cookie Mix 'n moet-hê. Voeg eenvoudig meel, gesmelte botter en 'n eier by die mengsel en jy sal binne 'n japtrap perfekte koekies hê. Die mengsel kom met vyf sakkies.

Smul aan ryk en dekadente brownies met Betty Crocker Hershey se Triple Chocolate Fudge Brownie Mix. Hierdie mengsel sluit sjokoladeskyfies, sjokoladestukke en donker Hollandse kakao in, wat jou 'n werklik heerlike bederf gee.

As jy 'n aanhanger van slow cooker-cocktailwors is, is Hillshire Farm Lit'l Smokies Smoked Sausages 'n moet-koop. Hierdie pakket bevat 48 onse miniatuur gerookte worsies, perfek vir vakansie byeenkomste.

Bisquick Original Pancake and Baking Mix is ​​'n veelsydige spens stapelvoedsel. Hierdie 96-ons pakkie kan gebruik word om pannekoeke, tertkorsies, worsballetjies en meer te maak. Raak kreatief in die kombuis met Bisquick.

Laastens, moenie vergeet van Lipton Uie Resep Sop en Doop Mengsel nie. Met hierdie mengsel kan jy heerlike partytjiedips skep, hamburgers geur en geur by stadige kookgeregte soos potbraai en hoender voeg.

Gaan vandag na Sam's Club om voordeel te trek uit hierdie ongelooflike besparings en voorraad op al jou vakansiebakbenodigdhede aan te vul. Moenie hierdie wonderlike aanbiedings misloop nie!