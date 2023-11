Maak gereed vir Amazon se Early Black Friday-aanbiedings

By

Amazon se Black Friday 2023-aanbiedings sal amptelik op 17 November bekendgestel word, maar die kleinhandelaar bied reeds opwindende vroeë verkope en aanbiedings om die inkopieseisoen af ​​te skop. Na sy Prime Big Deal Days-geleentheid verlede maand, sluit Amazon nou by ander groot kleinhandelaars aan om skerp vroeë Black Friday-besparings vry te stel.

Anders as Prime Day en Prime Big Deal Days, kan enigiemand Amazon se Black Friday-aanbiedings koop, hoewel die kleinhandelaar wel 'n paar eksklusiewe uitnodigings-aanbiedings vir Prime-lede bied. Prime-lede het ook die geleentheid om 5% kontant terug te verdien op alle aankope by Amazon en Whole Foods deur aan te meld vir 'n Amazon Prime Rewards Visa Signature Card.

Hier is 'n paar van die beste vroeë Amazon Black Friday-aanbiedings wat jy nie wil mis nie:

1. Amazon Fire TV Stick 4K Max – Die nuutste weergawe van die Fire Stick met 16 GB berging, perfek vir die stroom van films en TV-programme.

2. Bose QuietComfort Earbuds II – Geniet hoëgehalte geraasdempende oorfone met tot ses uur se batterylewe op 'n enkele lading.

3. Grace & Stella Moisturizing Eye Masks – Bestry droë, skilferige onder oë met hierdie verkoelende onder-oog kolle wat swelling verminder en die vel hidreer.

4. Fitbit Versa 4-slimhorlosie – Bly op hoogte van jou gesondheids- en fiksheidsdoelwitte met hierdie veelsydige slimhorlosie wat verskeie gesondheidsmaatstawwe ontleed.

5. Ontmoet Dog DNA-toetsstel – Ontdek jou troeteldier se ras en kyk vir potensiële gesondheidstoestande deur hierdie omvattende hond-DNA-toetsstel te gebruik.

6. Bissell CleanView Swivel Pet Reach Vacuum – Hou jou huis skoon en troeteldiervry met hierdie kragtige stofsuier wat spesifiek vir troeteldiereienaars ontwerp is.

7. Nespresso VertuoPlus Deluxe Koffie- en Espressomasjien – Geniet 'n heerlike koppie koffie of espresso met hierdie gerieflike enkelbedien koffiemaker en melkskuimer.

8. Kasa Smart Plug HS103P – Neem beheer oor jou toestelle op afstand deur hierdie personeel-gunsteling slimprop en metgesel-toepassing te gebruik.

9. Ninja AF161 Max XL Air Fryer – Kook bros en gesonder maaltye met hierdie groot-kapasiteit lugbraaier wat sewe een-touch programme bied.

10. Google Nest Learning Thermostat – Bespaar energie en geniet persoonlike gerief met hierdie slim termostaat wat jou roetine leer en daarvolgens aanpas.

Benewens hierdie aanbiedings, bied Amazon ook afslag op 'n wye reeks ander produkte, insluitend Wi-Fi-roeteerders, vakansie-dekor, luiklokkies, Logitech-toestelle, Fire TV-stroomtoestelle, Blink-slimhuisprodukte en All-Clad kookware.

Maak gereed om hierdie ongelooflike aanbiedings in die hande te kry en begin jou vakansie-inkopieseisoen met Amazon se vroeë Black Friday-besparings.

FAQ

Kan iemand Amazon se Black Friday-aanbiedings koop?

Ja, enigiemand kan Amazon se Black Friday-aanbiedings koop, alhoewel sommige eksklusiewe aanbiedings slegs vir uitnodiging beskikbaar is vir Prime-lede.

Wat is die voordele daarvan om aan te meld vir 'n Amazon Prime Rewards Visa Handtekeningkaart?

Prime-lede kan 5% kontant terug verdien op alle aankope by Amazon en Whole Foods deur aan te meld vir 'n Amazon Prime Rewards Visa Signature Card, bykomend tot ander byvoordele.

Is daar enige vroeë Black Friday-verkope om voor op te let op Amazon?

Ja, Amazon bied vroeë Black Friday-verkope aan op verskeie produkte, insluitend eero mesh Wi-Fi-roeteerders, vakansie-dekor, lui deurklokkies en kameras, Logitech-toestelle, Fire TV-stroomtoestelle, Blink-slimhuisdeurklokkies en -kameras, en All-Clad kookware.