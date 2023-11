Nuwe Black Friday-aanbiedings vir PS5-versoenbare SSD's

Die Amazon Black Friday-uitverkoping het met 'n knal afgeskop en bied aan spelers 'n fantastiese geleentheid om hoëgehalte PS5-versoenbare vastestaataandrywers (SSD's) teen onverbeterlike pryse aan te teken. Tans is daar twee uitstaande aanbiedings wat jy beslis nie moet misloop nie: die Nextorage Japan 2TB SSD vir slegs $99.99 en die Silicon Power XS70 2TB SSD vir slegs $95.97. Hierdie SSD's is nie net bekostigbaar nie, maar lewer ook uitsonderlike werkverrigting.

Die Nextorage Japan 2TB SSD is 'n merkwaardige stuk hardeware wat aan al die vereistes vir PS5-versoenbaarheid voldoen. Met opeenvolgende lees- en skryfsnelhede van onderskeidelik 7300MB/s en 6900MB/s, oorskry hierdie SSD die minimum aanbeveling van 5,600MB/s verreweg. Boonop het dit 'n dubbelzijdige aluminium heatsink, wat optimale verkoeling verseker selfs tydens intensiewe spelsessies.

Aan die ander kant wys die Silicon Power XS70 2TB SSD sy bekwaamheid met oordragsnelhede van tot 7300MB/s vir lees en 6800MB/s vir skryf. Met sy robuuste vooraf geïnstalleerde aluminium heatsink, beloof hierdie SSD uitstekende hitteafvoer, ideaal vir die handhawing van topprestasie op jou PS5.

Dit is interessant om daarop te let dat Nextorage Japan 'n intrige agtergrond het. Oorspronklik gestig deur Sony in 2019 as 'n SSD-onderafdeling, het die maatskappy daarop gemik om 'n amptelike SSD vir die PS5 te ontwikkel. Planne het egter verander, en Sony het sy belang in Nextorage Japan afgestaan ​​aan Phison, 'n bekende speler in die vastestofgeheuebeheerdermark. Phison se kundigheid verseker dat Nextorage Japan voortgaan om die nuutste SSD's te lewer.

As jy 'n PlayStation-entoesias is wat op soek is na die perfekte SSD-aanbieding, hou op die uitkyk vir komende afslag terwyl ons Swart Vrydag nader. Meer opwindende SSD-aanbiedinge sal waarskynlik na vore kom, en wees verseker, ons sal hier wees om jou op te dateer met die beste aanbiedings wat versoenbaar is met jou PS5-konsole.

Algemene vrae (FAQ)

1. Is hierdie SSD's versoenbaar met die PS5?

Ja, beide die Nextorage Japan 2TB SSD en die Silicon Power XS70 2TB SSD is spesifiek ontwerp vir die PS5-konsole en is ten volle versoenbaar.

2. Wat is die voordele van hierdie SSD's bo ander?

Hierdie SSD's bied uitsonderlike werkverrigting, met oordragsnelhede ver bo die minimum aanbevole vereiste vir die PS5. Boonop kom hulle met vooraf geïnstalleerde heatsinks om doeltreffende verkoeling tydens intensiewe spelsessies te verseker.

3. Kan ek meer SSD-transaksies verwag namate Black Friday naderkom?

Absoluut! Soos ons naby Swart Vrydag is, word verwag dat talle SSD-aanbiedinge wat vir die PS5-konsole aangepas is, opduik. Maak seker dat jy op hoogte bly, want ons sal voortgaan om hierdie bladsy op te dateer met die beste SSD-aanbiedinge wat beskikbaar is.

4. Is daar 'n gids om meer PS5 Black Friday-aanbiedings te vind?

Ja, vir meer Black Friday-aanbiedings soos hierdie, kyk na ons omvattende gids tot PS5 Black Friday-aanbiedings vir 2023. Dit bevat 'n verskeidenheid afslag en aanbiedings op PS5-speletjies, bykomstighede en meer.