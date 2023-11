Nuwe splinternuwe artikel: onverbeterlike aanbiedings op Beats-koptelefoon en -oordopjes tydens Amazon Black Friday-uitverkoping

Die Amazon Black Friday-uitverkoping is hier, en as jy op soek is na hoëgehalte-oorfone of oordopjes, is dit die perfekte geleentheid om ongelooflike aanbiedings te kry. Onder die uitstaande aanbiedinge is die Beats Studio Pro draadlose geraasdempende koptelefoon en die Beats Studio Buds ware draadlose oordopjes, beide beskikbaar teen aansienlik afslagpryse.

Die Beats Studio Pro draadlose geraasdempende koptelefoon, oorspronklik teen $350 geprys, is nou beskikbaar vir slegs $169.95. Dit is 'n massiewe 51% afslag! Hierdie oorfone is die toppunt van Beats-klankkwaliteit, en bied uitsonderlike klankprestasie en indrukwekkende aktiewe geraaskansellasie. Die Beats Studio Pro, vervaardig deur Apple, bevat verskeie kenmerkende Apple-kenmerke, insluitend ruimtelike oudio met kopnasporing, een-aanraking-paring en selfs "Vind My"-funksionaliteit. Boonop is dit toegerus met 'n seldsame ingeboude USB-dac, wat gebruikers in staat stel om verlieslose oudiolêers oor USB te geniet. Met tot 40 uur se batterylewe en opvoubare oorkoppe vir maklike draagbaarheid, is die Beats Studio Pro 'n uitstekende keuse vir enigiemand wat op soek is na top-notch draadlose geraasdempende koptelefoon.

As ware draadlose oordopjes meer jou styl is, is die Beats Studio Buds 'n onverbeterlike opsie. Normaalweg teen $150 geprys, is dit nou beskikbaar vir slegs $99.99 tydens die Amazon Black Friday-uitverkoping, wat u 'n ruim 33% bespaar. Hierdie oordopjes bied die uiteindelike vryheid met geen drade wat die twee oorstukke verbind nie, wat maksimum gerief en gemak moontlik maak. Ten spyte van hul kompakte grootte, lewer hulle indrukwekkende klankgehalte en beskik hulle oor aktiewe geraaskansellasie, wat hulle perfek maak vir jou onderweg-leefstyl.

Moenie hierdie ongelooflike aanbiedings op Beats-oorfone en -oordopjes tydens die Amazon Black Friday-uitverkoping misloop nie. Of jy nou oor-oor-koptelefoon of die vryheid van ware draadlose oordopjes verkies, daar is 'n perfekte opsie vir jou teen 'n onverbeterlike prys. Verbeter jou luisterervaring en geniet die uitsonderlike kwaliteit waarvoor Beats-produkte bekend is.

Algemene vrae

1. Is die Beats Studio Pro draadlose geraasdempende koptelefoon versoenbaar met alle toestelle?

Ja, die Beats Studio Pro kan draadloos via Bluetooth aan enige versoenbare toestel koppel of met 'n 3.5 mm oudiokabel gebruik word vir toestelle sonder Bluetooth-vermoë.

2. Kan ek die Beats Studio Pro-oorfone vir telefoonoproepe gebruik?

Absoluut! Die oorfone is toegerus met 'n ingeboude mikrofoon, wat jou toelaat om oproepe met gemak te neem.

3. Kom die Beats Studio Buds met oorpunte van verskillende groottes?

Ja, die Beats Studio Buds sluit verskeie groottes oorpunte in, wat 'n gemaklike en veilige pasvorm vir elke individuele gebruiker verseker.

4. Hoe lank neem dit om die Beats Studio Pro-oorfone te laai?

Met die meegeleverde USB Type-C-kabel neem dit ongeveer 1 uur en 15 minute om die oorfone ten volle te laai.

5. Kan ek die Beats Studio Buds vir oefening gebruik?

Absoluut! Die Beats Studio Buds is ontwerp om sweetbestand te wees, wat hulle 'n ideale metgesel maak vir oefensessies en buitemuurse aktiwiteite.