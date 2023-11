Apple Watch se dubbeltik-gebaar: 'n blik op die toekoms van gebare-koppelvlakke

Apple het 'n nuwe dubbeltik-gebaar op sy nuutste Apple Watches bekendgestel, wat gebruik maak van toeganklikheidskenmerke wat aanvanklik jare gelede bekendgestel is. Hierdie eenvoudige gebaar het nuuskierigheid en verbeelding onder gebruikers aangewakker, want dit dui op die potensiaal van 'n heel nuwe gebare-koppelvlaktaal. Alhoewel die huidige herhaling van die dubbeltik-gebaar sy beperkings kan hê, dien dit as 'n stapsteen na 'n meer uitgestrekte en gevorderde toekoms.

Die dubbeltik-gebaar op die Apple Watch is net die begin. Apple gaan volgende jaar die Vision Pro, 'n ambisieuse AR/VR-headset, vrystel. Hierdie headset sal sterk staatmaak op oog- en handnasporing, met dubbeltik as een van die sleutelgebare wat vir interaksie gebruik word. Alhoewel die huidige dubbeltik-gebaar op die Apple Watch dalk nie 'n ware deurgang na hierdie toekoms van gebare-koppelvlakke is nie, lê dit die grondslag vir wat kom.

Maatskappye soos Meta het reeds 'n toekoms in die vooruitsig gestel waar polsspoorsnyers en headsets naatloos integreer. In hierdie visie maak tegnologieë soos elektromyografie (EMG) akkurate en akkurate handbewegingsopsporing moontlik. Alhoewel ons dalk 'n paar jaar moet wag vir hierdie meer gevorderde sensors om by horlosies gevoeg te word, sien ons die vroeë stadiums van gebarenasporing wat vir nou "goed genoeg" is.

Soos Apple aanhou om sy gebaaropsporingsvermoëns te verfyn en uit te brei, is dit waarskynlik dat ander maatskappye sy voorbeeld sal volg. Die Apple Watch se dubbeltik-gebaar is net die punt van die ysberg, met meer gevorderde en diverse gebare wat na verwagting sal verskyn. Derdeparty-programme kan ook toegang tot hierdie gebare kry, wat die gebruikerservaring verder verbeter.

Uiteindelik lê die sukses van gebare-koppelvlakke in hul wrywingloosheid. Hulle moet naatloos in ons daaglikse lewens integreer sonder om irriterend of opdringerig te voel. Terwyl ons kyk na 'n toekoms van omgewingsrekenaars, waar raakskerms en knoppies minder nodig word, sal gebare soos die dubbeltik 'n deurslaggewende rol speel in die verbetering van gebruikersinteraksie.

FAQ

V: Hoe werk die dubbeltik-gebaar op die Apple Watch?

A: Die dubbeltik-gebaar op die Apple Watch gebruik optiese hartklop en versnellingsmeter/gyroskoopmetings om die krane te waarneem.

V: Sal die dubbeltik-gebaar in die komende Vision Pro AR/VR-headset gebruik word?

A: Terwyl die dubbeltik-gebaar op die Apple Watch en die Vision Pro AR/VR-headset ooreenkomste deel, gebruik hulle verskillende tegnologieë. Die Vision Pro maak staat op eksterne kameras om handbeweging op te spoor.

V: Kan derdeparty-toepassings die dubbeltik-gebaar op die Apple Watch gebruik?

A: Tans kan derdeparty-toepassings slegs die dubbeltik-gebaar binne opspringkennisgewings gebruik. Namate gebareopsporingsvermoëns egter ontwikkel, is dit waarskynlik dat meer funksies vir derdeparty-toepassings ontsluit sal word.

V: Hoe dra die dubbeltik-gebaar by tot die toekoms van ruimtelike rekenaar?

A: Die dubbeltik-gebaar is 'n blik op die toekoms van ruimtelike rekenaars, waar interaksies hoofsaaklik deur gebare en oogbewegings beheer word. Soos tegnologie vorder, kan meer komplekse gebare en opdragte ingestel word om gebruikerservarings in AR/VR-omgewings te verbeter.