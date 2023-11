Analoog stel klassieke beperkte uitgawe-sakke vry: 'n nostalgiese huldeblyk aan Game Boy

By

Analogue, 'n maatskappy wat bekend is vir sy toewyding om klassieke spelkonsoles te herskep, bied weer 'n nostalgiese trip down memory lane. Hierdie keer stel dit Classic Limited Edition Pockets vry, geïnspireer deur die geliefde Game Boy Advance en Pocket.

Die persverklaring meld dat die Classic Limited Edition-sakke noukeurig kleurgepas is om soos die ikoniese kleure van die oorspronklike Game Boy-toestelle te lyk. Met kleure soos blou, groen, indigo, spesery-oranje, pienk, rooi, silwer en geel, sal hierdie sakke sekerlik 'n gevoel van nostalgie wek vir spelers wat grootgeword het om op hierdie handkonsoles te speel.

Met 'n kleinhandelprys van $249.99, sal die Classic Limited Edition-sakke vanaf 17 November beskikbaar wees om te koop. Versending sal na verwagting op 20 November begin, wat dit 'n ideale vakansiegeskenk maak vir diegene wat nog vashou aan hul dierbare Game Boy-patrone van hul jeug af.

Net soos die vorige beperkte uitgawe-handtoestelle wat deur Analogue aangebied word, soos die deursigtige en gloei-in-die-donker weergawes, sal hierdie Classic Limited Edition-sakke slegs vir 'n kort tydperk beskikbaar wees. Sodra hulle uitverkoop is, sal hulle nie hervul word nie, net soos die oorspronklike Game Boy-konsoles waaraan hulle hulde bring.

Algemene vrae

1. Wat is Analoog?

Analogue is 'n maatskappy wat bekend is vir die herskepping van klassieke spelkonsoles met moderne tegnologie. Hulle poog om 'n hoë-gehalte en outentieke spelervaring vir retro-speletjie-entoesiaste te bied.

2. Wat is die Classic Limited Edition-sakke?

Die Classic Limited Edition-sakke is handspeletjiekonsoles wat deur die Game Boy Advance en Pocket geïnspireer is. Hulle kom in 'n reeks kleure wat soos die oorspronklike Game Boy-toestelle lyk.

3. Hoeveel kos die Classic Limited Edition-sakke?

Die Classic Limited Edition-sakke verkoop vir $249.99.

4. Wanneer sal die Classic Limited Edition-sakke beskikbaar wees?

Die Classic Limited Edition-sakke sal op 17 November te koop wees en sal na verwagting op 20 November begin verskeep word.

5. Sal die Classic Limited Edition-sakke hervoorraad word?

Nee, sodra die Classic Limited Edition-sakke uitverkoop is, sal hulle nie hervul word nie.

(Bron: Analoog)