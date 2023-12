LEGO Fortnite: 'n Samewerkende digitale speelgrond vir kinders

LEGO Fortnite, die nuutste toevoeging tot die Fortnite-heelal, bring die kreatiwiteit van LEGO-bou en die opwinding van die Battle Royale-speletjie saam. Ontwikkel deur 'n langtermyn-vennootskap tussen Epic Games en die LEGO Groep, bied hierdie oorlewing-kunsspel 'n prettige en veilige digitale ruimte vir kinders en gesinne.

In LEGO Fortnite kan spelers hulself in groot oop wêrelde verdiep waar hulle as hul gunsteling Fortnite-karakters kan speel – soos Brite Bomber, Cuddle Team Leader en Raven – alles in LEGO-styl. Langs die pad kan spelers kos en hulpbronne insamel, alleen of saam met vriende aan gevegte deelneem, skuiling vir verdediging bou en hul uiteindelike tuisbasis aanpas. Hulle kan selfs dorpenaars werf om materiaal in te samel en te help om die nag te oorleef. Boonop kan spelers diep grotte verken, skaars hulpbronne ontbloot, verborge gebiede ontdek en teen vyande die stryd aansê.

Die LEGO Fortnite-avontuur begin net, met opdaterings wat beplan word om nuwe wêreldboukenmerke en LEGO-styluitrustings so vroeg as 2024 bekend te stel. Die speletjie is gratis beskikbaar op verskeie platforms, insluitend PlayStation®, Xbox, Nintendo Switch™ en PC deur Epic Speletjieswinkel.

Veiligheid is 'n topprioriteit, en LEGO Fortnite, soos alle ervarings in Fortnite, bevat Epic Games se ouerkontroles en veiligheidskenmerke. Dit word deur die ESRB as E10+ gegradeer, wat 'n geskikte ervaring vir spelers van alle ouderdomme verseker.

LEGO Fortnite, gebou in Fortnite en aangedryf deur Unreal Engine 5, bied 'n meeslepende ervaring met realistiese fisika en vernietigbare omgewings. Die speletjie gebruik World Partition-tegnologie om 'n massiewe 95 vierkante kilometer speelbare ruimte te stroom, en dit gebruik die Procedural Content Generation-raamwerk om dinamies gedetailleerde omgewings te skep.

Die vennootskap tussen die LEGO Groep en Epic Games strek verder as LEGO Fortnite. Unreal Engine word reeds vir ander LEGO-speelervarings gebruik, soos LEGO DREAMZzz™ en LEGO NINJAGO™. Die twee maatskappye werk selfs aan digitale tweeling vir duisende fisiese LEGO-elemente, met die doel om die wêrelde van fisieke en digitale spel saam te smelt soos nog nooit tevore nie. Skeppers regoor die Fortnite-ekosisteem sal toegang hê tot hierdie digitale tweeling deur Unreal Engine en Fortnite se kreatiewe gereedskap, wat die kreatiewe moontlikhede verder verbeter.

Opwindend genoeg is dit net die begin, aangesien die LEGO Groep en Epic Games planne het om in die nabye toekoms meer LEGO-tema-speletjies binne Fortnite bekend te stel. Saam beoog hulle om digitale speelervarings te ontwikkel wat kinders inspireer en vermaak terwyl hulle 'n brug bou tussen die fisiese en digitale realms.