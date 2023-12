Top 7 speletjies van 2023 wat jou mal sal maak

Opsomming: Die jaar 2023 het vir ons 'n paar hoogs verwagte speletjies gebring, maar nie almal het die hype gestand gedoen nie. Van spelbrekende foute tot frustrerende foute, hierdie sewe vrystellings was meer hoofpyn veroorsaak as lekker.

1. Atomic Heart: Mundfish se Bioshock-geïnspireerde FPS het met 'n rits probleme by vrystelling gekom. Spelers het karakterfoute teëgekom, stukkende lêerstoorplekke en wapens wat eenvoudig nie wou laai nie. Sommige het selfs gevind dat hulle nie verby die speletjie se inleiding kon vorder nie as gevolg van spelbrekende foute. Ten spyte van daaropvolgende kolle was die bekendstelling van Atomic Heart allesbehalwe glad.

2. Crime Boss: Rockay City: Ingame Studios se misdaadskieter het dalk sterkrag gehad, maar dit het ook 'n oorvloed foute en foute gehad. Interaksiebare voorwerpe het oninteraksiebaar geword, karakterklere het verdwyn, en geweerklanke het voortdurend gelus. Terwyl die daaropvolgende pleisters hierdie probleme probeer oplos het, het die klipperige bekendstelling spelers gefrustreerd gelaat.

3. Forza Motorsport: Turn 10 Studios se resiesim-herlaai het 'n minder as ideale begin gehad. Spelers het vriesprobleme tydens pasmaats ondervind en uiterste raamkoersdalings ervaar. Boonop het foute wat voorheen reggemaak is, weer opgeduik, wat spelervordering uitgewis het. Forza Motorsport-aanhangers is teleurgesteld oor die flou bekendstelling.

4. Mortal Kombat 1 (Nintendo Switch): Die gewilde vegspeletjiereeks het 'n treffer gekry toe dit op die Nintendo Switch beland het. Animasies en snittonele het eeue geneem om te laai, raamtempo's was inkonsekwent, en karaktermodelle het nie teksture gehad nie. Die swak prestasie op die Switch het dit ver van sy PlayStation- en Xbox-eweknieë gemaak.

5. Betaaldag 3: Ongelukkig is die bekendstelling van hierdie eerstepersoon-roofsimulator deur foute ontsier. Spelers het ineenstortings teëgekom en bediener ontkoppel as gevolg van pasmaatprobleme. Die ontwikkelaar het die probleme erken en opdaterings vrygestel om die foute aan te spreek, wat spelers in staat stel om rooftogte gladder te voltooi.

6. Redfall: Arkane Studios, bekend vir hul meesleurende sims, het 'n misstap geneem met die koöperatiewe vampierskieter. Terwyl die speletjie met indrukwekkende storievertelling en wêreldbou gespog het, het dit gely onder karakters wat in plek gehardloop het, ernstige raamtempodalings tydens teregstellings, vyande wat in gevegte vries, en koeëls wat geen skade berokken het nie. Alhoewel deurlopende pleisters verwag word, het Redfall se aanvanklike vrystelling nie aan verwagtinge voldoen nie.

7. Skull Island: Rise of Kong: Hierdie speletjie van ontwikkelaar IguanaBee was van die begin af 'n ramp. Spelers het talle foute teëgekom, insluitend die titelaap wat in mure vasgehaak het, karakteranimasies wat vries, en omgewingsbates wat verdwyn het. Dit is duidelik dat meer ontwikkelingstyd nodig was om die fundamentele foute in Rise of Kong reg te stel.

Bonusmelding: Starfield: Bethesda se hoogs verwagte ruimte-RPG het ook onder 'n menigte probleme gely. Opdragte sou dikwels uitval, vennoot-KI sou wanfunksioneer, en bisarre gebeurtenisse soos asteroïdes en stede wat spelers deur die ruimte volg, was te algemeen. Ten spyte van die opgewondenheid rondom Starfield, is spelers gefrustreerd deur die spel se verskeie foute en foute.

Ten slotte, hoewel 2023 sy regmatige deel van onvergeetlike speletjies gehad het, was hierdie sewe titels ver van perfek. Speletjiebrekende foute en frustrerende foute het die ervarings geteister, wat spelers laat smag het na gladder bekendstellings en meer gepoleerde spel.