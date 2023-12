Vrou van Texas lê regsgeding in om aborsie te soek vir ingewikkelde swangerskap

’n Vrou in Texas het onlangs ’n noodgeding ingedien waarin ’n hofingryping versoek word om haar toe te laat om haar swangerskap te beëindig. Dit is die eerste keer in byna vyf dekades dat 'n volwasse vrou 'n hof vra om haar aborsie te wettig. Die regsgeding kom nadat Texas in 2022 streng aborsiewette geïmplementeer het, wat byna alle aborsies in die staat verbied het.

Die vrou, Kate Cox, wat in Dallas woon, het verlede week verwoestende nuus oor haar fetus ontvang. Die fetus is gediagnoseer met volle trisomie 18, 'n chromosomale abnormaliteit wat tipies tot sterftes voor of kort na geboorte lei. Verder ontwikkel die fetus verskeie gesondheidskomplikasies, insluitend 'n naelstringbreuk, 'n gedraaide ruggraat, 'n klompvoet en 'n onreëlmatige skedel en hart.

Cox het reeds twee kinders, albei deur middel van keisersnee gebore. Haar dokters het haar ingelig dat om die swangerskap tot volle termyn te dra, haar 'n groter risiko vir swangerskaphipertensie, diabetes, komplikasies van narkose en probleme in toekomstige swangerskappe sou plaas.

Cox het haar frustrasie uitgespreek en gesê: “Ek probeer doen wat die beste is vir my baba en myself, maar die staat Texas laat ons albei ly. Ek moet my swangerskap nou beëindig sodat ek die beste kans vir my gesondheid en ’n toekomstige swangerskap het.”

Die Texas Hooggeregshof het onlangs argumente aangehoor oor 'n regsgeding wat die staat se aborsiewette in ingewikkelde swangerskappe soos Cox s'n betwis. Die hof oorweeg tans of die aborsieverbod op nie-lewensvatbare swangerskappe van toepassing is. 'n Regter van Travis County het voorheen beslis dat hierdie wette nie van toepassing moet wees op pasiënte met lewensgevaarlike mediese toestande of diegene met dodelike fetale diagnoses nie.

Cox se regsgeding soek 'n tydelike beperkingsbevel om die toepassing van Texas se aborsieverbod teen haar, haar man en haar dokter te verbied. Daarbenewens vra die regsgeding 'n verklarende uitspraak wat verklaar dat die aborsieverbod nie van toepassing is op pasiënte met opkomende mediese toestande nie.

Hierdie saak beklemtoon die komplekse regstryd rondom aborsieregte in Texas en laat vrae ontstaan ​​oor die praktiese en uitvoerbaarheid van vroue met ingewikkelde swangerskappe wat regsgedinge aanhangig maak om aborsies aan te vra. Die uitslag van hierdie regsgeding sal aansienlike implikasies hê vir vroue wat soortgelyke omstandighede in die staat in die gesig staar.