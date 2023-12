Hoërskool Texas skors student oor haarstyl, ontsteek kontroversie

’n Hoërskool in Texas het hom weer in die middel van kontroversie bevind oor sy kleredragbeleid nadat hy ’n Swart student geskors het omdat hy geweier het om sy haarstyl te verander. Darryl George, ’n junior by Hoërskool Barbers Hill, is vir 13 dae geskors omdat sy hare nie aan die skool se beleid voldoen het toe hy in die steek gelaat is nie. Hierdie voorval is die jongste in 'n maande lange stryd tussen die skool en George se familie, wat glo die kleredragkode is diskriminerend.

George se gevlegte lokke is vir die eerste keer in Augustus as 'n oortreding van die kleredrag geag, toe hy aanvanklik uit die klaskamer getrek is. Sy familie voer aan dat die straf in stryd is met die Crown Act, 'n wet wat onlangs in Texas uitgevaardig is om rasgebaseerde haardiskriminasie te verbied. Die skool voer egter aan dat die Kroonwet nie haarlengte aanspreek nie.

Die Barbers Hill onafhanklike skooldistrik het in 2020 soortgelyke kontroversie in die gesig gestaar toe 'n ander swart student verbied is om skoolgeleenthede by te woon, tensy hy sy lokasies sny. Die distrikssuperintendent, Greg Poole, het destyds die beleid verdedig en gesê dat dit studente leer om te konformeer en almal te bevoordeel.

George se familie het 'n formele klag by die Texas Education Agency ingedien en 'n federale burgerregte-geding teen die staat se goewerneur, prokureur-generaal en die skooldistrik. Hulle voer aan dat die kleredragkode swart mans onregverdig teiken en versuim om die nuwe wet teen haardiskriminasie af te dwing.

In reaksie hierop het die skooldistrik 'n regsgeding aanhangig gemaak om opheldering te soek oor of sy kleredragbeperkings die Kroonwet oortree. Die uitslag van hierdie regstryd sal aansienlike implikasies hê vir toekomstige gevalle van haardiskriminasie in Texas en moontlik 'n presedent vir ander state skep.

Die voorval waarby George betrokke is, beklemtoon die voortdurende stryd teen haardiskriminasie en laat belangrike vrae ontstaan ​​oor die grense van kleredragkodebeleide in skole. Terwyl die stryd vir gelykheid in onderwys voortduur, is dit van kardinale belang vir skole en beleidmakers om hul beleid te heroorweeg om te verseker dat dit regverdig, inklusief en vry is van enige vorm van rassevooroordeel.