Algemene vrae (FAQ)

Moet Tesla se direksie Elon Musk skors om antisemitiese sienings te onderskryf?

’n Belegger in Tesla en ’n prominente bestuurskenner vra dat Elon Musk, die uitvoerende hoof van Tesla, deur die maatskappy se direksie geskors word omdat hy antisemitiese sienings op sosiale media onderskryf het. Jerry Braakman, president van First American Trust, glo dat Musk 'n grens oorgesteek het deur saam te stem met 'n antisemitiese plasing op 'n gewilde sosialemediaplatform. Braakman voer aan dat die HUB van 'n openbare maatskappy nie haat moet versprei nie, ongeag vrye spraakregte.

Hierdie omstredenheid het daartoe gelei dat groot handelsmerke soos Disney, NBCUniversal en Warner Bros. Discovery hul advertensies gestaak het op die platform wat deur Musk besit word. Alhoewel hierdie maatskappye nie hul besluit direk aan Musk se pos toegeskryf het nie, is gevind dat sommige van hul advertensies naby antisemitiese inhoud op die platform geplaas is.

Braakman stel voor dat Musk vir 'n tydperk van 30 tot 60 dae op verlof geplaas moet word en vereis word om empatie-opleiding en/of terapie by te woon. Hy glo dat nóg Musk se rykdom nóg sy tegniese en sakevernuf sy stellings verskoon en dat sy gedrag 'n behoefte aan hulp aandui.

Jeffrey Sonnenfeld, dekaan vir leierskapstudies by die Yale School of Management, stem saam dat Tesla se direksie aksie moet neem. Sonnenfeld voer aan dat Musk van die titel uitvoerende hoof geskors moet word en moontlik weer as hooftegnologiebeampte aangewys moet word, met minimale impak op die maatskappy se aandeelprys.

Musk het egter aansienlike mag binne Tesla, aangesien hy nie net die HUB is nie, maar ook op die direksie sit en die grootste individuele aandeelhouer is. Terwyl sommige aandeelhouers en kenners vra dat die direksie hom aanspreeklik hou, spreek ander twyfel uit oor hul gewilligheid en vermoë om dit doeltreffend te doen.

Uiteindelik lê die besluit by Tesla se direksie. Die omstredenheid laat belangrike vrae ontstaan ​​oor die verantwoordelikhede van uitvoerende hoofde in maatskappye wat in die openbaar verhandel word, die grense van vrye spraak, en die mate waarin direksies moet ingryp in die persoonlike sienings wat deur hul leiers uitgespreek word.

V: Wie is op die Tesla-bord?

A: Tesla se direksie word gelei deur Robyn Denholm en sluit James Murdoch, waagkapitalis Ira Ehrenpreis, Musk se jonger broer Kimbal, en Musk self in. Musk het aansienlike invloed as medestigter, uitvoerende hoof en grootste individuele aandeelhouer van die maatskappy.

V: Waarom vra sommige aandeelhouers en kenners vir Musk se skorsing?

A: Hulle glo dat Musk wat antisemitiese sienings op sosiale media onderskryf, onaanvaarbaar is vir die HUB van 'n openbare maatskappy. Hulle voer aan dat sy gedrag die maatskappy se handelsmerk aantas en dat die direksie hom aanspreeklik moet hou en sy optrede moet aanspreek.

V: Hoe het ander sakeleiers op die kontroversie gereageer?

A: Sommige prominente sakeleiers, soos die verskansingsfonds-miljardêr Bill Ackman, het Musk bygestaan ​​en hom teen beskuldigings van antisemitisme verdedig. Ander, soos Ross Gerber, uitvoerende hoof en president van Gerber Kawasaki, het egter Musk se gedrag gekritiseer en kommer uitgespreek oor die impak daarvan op Tesla se reputasie.