Nuwe studie onthul verrassende bevindings oor bekostigbare stede vir middelklas-Amerikaners

’n Onlangse studie wat deur die Ludwig Institute for Shared Economic Prosperity (LISEP) gedoen is, het lig gewerp op die beste en slegste stede in die Verenigde State vir middel- en werkersklas individue. In teenstelling met die algemene opvatting, dui die studie daarop dat stede met tradisioneel onbekostigbare behuising eintlik meer geleenthede vir hierdie demografie kan bied.

San Jose, Kalifornië, met 'n mediaan huisprys van meer as $1.3 miljoen, beklee die boonste plek op die lys van 50 groot metrogebiede wat deur LISEP ontleed is. In skrille kontras neem Fresno, Kalifornië, geleë 150 myl suidoos, die laaste plek met 'n mediaan huisprys van ongeveer $360,000. Hierdie ranglys kan dalk as 'n verrassing kom, aangesien San Jose bekend is daarvoor dat dit een van die duurste huismarkte in die land is.

Die navorsers by LISEP het ontdek dat hoewel stede soos San Jose en San Francisco beduidende inflasiekoerse sedert 2005 ervaar het, loonkoerse ook toegeneem het. Aan die ander kant het Fresno 'n verbysterende styging van 66.7% in lewenskoste gesien, veral in huispryse, wat 'n afname van 3% in koopkrag vir die gemiddelde werker tot gevolg gehad het. Skokkend genoeg onthul die studie dat byna 60% van middelklas- en werkende huishoudings in Fresno sukkel om in hul basiese behoeftes te voorsien.

Om dieper insigte te kry in die leefbaarheid van verskillende streke regoor die VSA, het die navorsers veranderinge in huispryse, voedselkoste, kindersorguitgawes en ander benodigdhede nagespoor. Hulle het ook lone ontleed wat aangepas is vir die lewenskoste en die persentasie van die bevolking wat nie voltydse werksgeleenthede kan kry nie. Deur hierdie faktore gesamentlik te oorweeg, het LISEP daarop gemik om die ekonomiese dinamika te verstaan ​​wat lae- en matige-inkomste bevolkings beïnvloed.

Hierdie studie se bevindinge daag die idee uit dat duur stede inherent nadelig is vir middelklas individue. Dit beklemtoon die behoefte aan beleidmakers om die unieke kenmerke van streekekonomieë en die uitwerking daarvan op verskillende inkomstegroepe te verstaan. Uiteindelik baan dit die weg vir meer verantwoordelike beleidmaking wat die spesifieke uitdagings aanspreek wat middel- en werkersklas-Amerikaners in die gesig staar.

Terwyl die stygende inflasie en bloeiende huismark die afgelope jare die aankoop van 'n huis vir baie mense al hoe moeiliker gemaak het, bied hierdie studie 'n vars perspektief op die bekostigbaarheid van stede regoor die land. Dit dring daarop aan dat beleidmakers 'n wyer reeks faktore buiten net huispryse oorweeg wanneer die leefbaarheid en ekonomiese geleenthede vir middelklas-Amerikaners beoordeel word.