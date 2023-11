Bekendstelling van die Ducati Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 – 'n Beperkte uitgawe Marvel

Ducati faal nooit om motorfiets-entoesiaste te verstom met sy innovasie en pragtige ontwerp nie. Vanjaar, op 7 November 2023, het Borgo Panigale sy nuutste meesterstuk, die beperkte uitgawe Ducati Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916, onthul. Hierdie buitengewone fiets bring hulde aan die ikoniese 916 wat deur Massimo Tamburini ontwerp is, terwyl dit moderne elemente en 'n asemrowende lewendige kleur insluit. vier Carl Fogarty se seëvierende oomblik as die 1999 World Superbike-kampioen.

Wat hierdie fiets onderskei, is die eksklusiewe kleur wat deur Centro Stile Ducati geskep is, wat beide die tydlose sjarme van die 916 en die kontemporêre geur van 2023 beklemtoon. Beperk tot slegs 500 eenhede, hierdie Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 is 'n versamelaarsdroom. Elke motorfiets sal individueel genommer word en vergesel word van 'n sertifikaat van egtheid, wat dit 'n ware skat vir enige Ducati-entoesias maak.

Kom ons ondersoek nou die werkverrigtingkomponente wat hierdie beperkte uitgawe masjien werklik uitsonderlik maak. Koolstofvesel oorheers die estetika van die fiets, met elemente soos koolstofvesel lugkanale, 'n hitteskild op die uitlaat, vlerke, 'n modderskerm, 'n droë koppelaarbedekking en selfs vyfspeek koolstofveselwiele. Hierdie wiele, wat drie pond minder weeg as die Marchesini-gesmede wiele wat op die Panigale V4 S gevind word, bied 'n ongeëwenaarde vermindering in die traagheidsmoment met 26 persent aan die voorkant en 46 persent aan die agterkant.

Benewens die koolstofveselkomponente, spog die Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 met 'n merkwaardige voorremopstelling met Brembo Stylema R-kalipers met verkoelingskanale. Die Brembo MCS-meestersilinder kom met 'n afstandversteller, wat ryers in staat stel om hul remverstellings op die pad te verfyn sonder enige gereedskap.

Verder bevat hierdie superfiets 'n STM-EVO droë koppelaar, verstelbare aluminium voetpennetjies, 'n standaard op en af ​​snelskakelaar, en die gevorderde Ducati Data Analyser+ stelsel. Vir diegene wat hul ry-ervaring na die volgende vlak wil neem, bevat die resiesstel wat elke fiets vergesel, billet-aluminiumdoppies, 'n nommerplaathouerverwyderaarstel, 'n oop koppelaardeksel en die Ducati Data Analyser+-stelsel.

As jy gretig is om hierdie uitsonderlike masjien te besit, maak seker dat jy jou plaaslike Ducati-handelaar in Maart 2024 besoek. Onthou, met slegs 500 eenhede wêreldwyd beskikbaar, sal hierdie beperkte-uitgawe wonderwerk vinnig opgeraap word. Pryse wissel volgens streek, met 'n MSRP van $45,995 in die VSA en $53,995 CDN in Kanada.

Algemene vrae (FAQ)

1. Hoeveel eenhede van die Ducati Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 sal vervaardig word?

Slegs 500 eenhede van hierdie beperkte uitgawe-fiets sal ooit gemaak word.

2. Watter spesiale kenmerke bied die Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916?

Hierdie buitengewone motorfiets beskik oor eksklusiewe koolstofveselkomponente, insluitend lugkanale, vlerke, wiele, en meer. Dit bevat ook 'n merkwaardige voorrem-opstelling, 'n STM-EVO droë koppelaar, verstelbare aluminium voetpennetjies, en die gevorderde Ducati Data Analyser+ stelsel.

3. Wanneer sal die Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 beskikbaar wees om te koop?

Die fiets sal Ducati-handelaars wêreldwyd in Maart 2024 tref, maar tree vinnig op aangesien dit net beskikbaar sal wees totdat al 500 eenhede verkoop is.

4. Hoeveel kos die Ducati Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916?

Pryse sal volgens streek verskil. In die VSA is die MSRP $45,995, terwyl dit in Kanada $53,995 CDN is.