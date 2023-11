T-Force onthul bekostigbare en hoëspoed Gen4 NVMe SSD's met G70- en G50-reeks

T-Force, die spelhandelsmerk van die geheue- en bergingsverskaffer Team Group Inc., is op 'n missie om die spelervaring te revolusioneer. Vandag is T-Force trots om die bekendstelling van sy nuutste reeks speletjie-SSD's aan te kondig - die G70, G70 PRO, G50 en G50 PRO. Hierdie SSD's gebruik die nuutste PCIe Gen4x4-koppelvlak en beskik oor InnoGrit se bekende beheerder wat buitengewone stabiliteit bied.

Een opvallende kenmerk van die T-Force G70 en G70 PRO SSD's is hul merkwaardige leesspoed, wat tot 7000 MB/s bereik. Aan die ander kant bied die G50 en G50 PRO SSD's brandsnelle snelhede van tot 5000 MB/s. Al vier SSD's is ontwerp in die M.2 2280-vormfaktor en word vergesel van T-Force se gepatenteerde ultra-dun grafeen-koelkaste. Boonop is die G70 PRO-variant toegerus met 'n aluminiumlegering-koelafvoer, wat gebruikers nog meer verkoelingsopsies bied.

Een van die belangrikste voordele van T-Force se nuwe SSD-reeks is hul verenigbaarheid met die PS5 SSD-uitbreidinggleuf, wat verseker dat beide rekenaar- en konsolespelers kan baat by die hoëprestasie-vermoëns van hierdie PCIe 4.0 SSD's.

Met SLC-kastegnologie kan die G70 en G50 SSD's aanpas by verskillende spelvereistes. Intussen ondersteun die G70 PRO en G50 PRO SSD's beide DRAM- en SLC-kas, wat spelers veelsydige opsies bied om hul spelervaring te verbeter.

T-Force prioritiseer sy gebruikers se gemoedsrus deur die G70, G70 PRO, G50 en G50 PRO PCIe 4.0 SSD's toe te rus met TEAMGROUP se gepatenteerde SMART-moniteringsagteware. Hierdie sagteware stel spelers in staat om die gesondheid van hul SSD's te monitor en gerieflik opstelling en toetsing uit te voer om optimale werkverrigting te verseker.

Die T-Force G70, G70 PRO, G50 en G50 PRO PCIe 4.0 SSD's sal teen die einde van Desember by Amazon se Noord-Amerikaanse winkel beskikbaar wees. Maak gereed om na 'n nuwe vlak van spelprestasie oor te gaan met T-Force se nuutste SSD-reeks.

FAQ

V: Wat laat die T-Force G70 en G70 PRO SSD's uitstaan?

A: Die T-Force G70 en G70 PRO SSD's bied leesspoed van tot 7000 MB/s, wat hulle ideaal maak vir spelers wat hoëprestasieberging vereis.

V: Watter verkoelingsopsies is beskikbaar vir die T-Force SSD's?

A: Al die SSD's in die G70- en G50-reeks kom met ultra-dun grafeen-koelkaste. Die G70 PRO-variant het ook 'n aluminiumlegering-koelbak vir bykomende verkoeling.

V: Kan ek hierdie SSD's met my PlayStation 5 gebruik?

A: Ja, die T-Force SSD's is versoenbaar met die PS5 SSD-uitbreidinggleuf, wat konsolespelers in staat stel om voordeel te trek uit hul hoëspoed-vermoëns.

V: Hoe kan ek die gesondheid van my T-Force SSD monitor?

A: T-Force verskaf hul gepatenteerde SMART-moniteringsagteware, wat gebruikers in staat stel om die gesondheid van hul SSD's op te spoor en die nodige opstelling en toetsprosedures maklik uit te voer.