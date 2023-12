Die polisie ondersoek inbraak en diefstal by Westlake-winkelsentrum

Die Westlake-polisie ondersoek tans 'n onlangse voorval wat 'n inbraak en diefstal by 'n plaaslike winkelsentrum behels het. Twee individue is glo op kamera vasgevang wat deur 'n muur gebreek het wat twee winkelfronte verbind.

Die voorval het plaasgevind by die Synergy Vet-kliniek, geleë op Center Ridge Road in Westlake, Ohio. Toesigbeeldmateriaal het vasgevang hoe die twee verdagtes die agterdeur van die veeartsenykantoor oopgedraai het. Nadat hulle toegang gekry het, het die verdagtes voortgegaan om die muur te breek wat die troeteldierwinkel van Stanton Jewellers skei.

Wetstoepassers het berig dat handelsware by Stanton Jewellers gesteel is, en die verdagtes het ook daarin geslaag om by die winkel se kluis in te breek. Die volle omvang van die gesteelde items en die waarde van die skade wat aangerig is, word tans ondersoek.

Die voorval is onder die aandag van die owerhede gebring toe 'n lid van die Synergy Vet-personeel die inbraak omstreeks 9:50 plaaslike tyd aangemeld het. Die Westlake-polisie hersien aktief die toesigmateriaal en versamel enige bykomende bewyse om hul ondersoek te help.

Pogings is ook aan die gang om die twee individue wat by die inbraak betrokke was te identifiseer en vas te trek. Die Westlake-polisiedepartement doen 'n beroep op enigiemand met inligting oor die voorval of die verdagtes om na vore te kom en te help met die voortgesette ondersoek.

Terwyl hierdie ondersoek voortduur, herinner owerhede sake-eienaars om waaksaam te bly en die nodige voorsorgmaatreëls te tref om hul eiendomme te beskerm. Die installering van toesigkameras, voldoende beligting en veilige slotte is net 'n paar maatreëls wat kriminele aktiwiteite aansienlik kan afskrik.

Dit is van kardinale belang vir die gemeenskap om saam te werk en enige verdagte gedrag of inligting aan te meld wat kan help om hierdie saak op te los. Die Westlake-polisiedepartement is daartoe verbind om die veiligheid en sekuriteit van sy inwoners en besighede te verseker en sal daarna streef om diegene wat verantwoordelik is vir hierdie misdaad voor die gereg te bring.