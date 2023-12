Stygende COVID-19-gevalle in afvalwaterbrandstofspekulasie van JN.1 se intestinale teiken

’n Onlangse oplewing in COVID-19-gevalle wat in afvalwater opgespoor is, het spekulasie onder wetenskaplikes laat ontstaan ​​oor die moontlikheid dat JN.1, die variant wat vir die huidige winteroplewing verantwoordelik is, selektief die dermkanale van besmette individue teiken. Alhoewel die bewyse skaars en suiwer teoreties is, meen sommige kenners dat die koronavirus sy vereistes vir seltoetrede moontlik verander het, wat dit moontlik in staat stel om spesifieke weefsels soos die ingewande doeltreffender te besmet.

JN.1 kry aandag as gevolg van sy hoë aansteeklikheid en vermoë om immuunreaksies te ontduik, wat sommige navorsers laat aanvoer dat dit sy eie Griekse naam verdien, onderskei van sy hoogs aansteeklike voorganger, omicron. Viroloog Stuart Turville van die Universiteit van Nieu-Suid-Wallis stel voor dat JN.1 aansienlik afgewyk het van die manier van toegang wat in 2020 waargeneem is, wat dit die piekvariant op hierdie trajek maak.

Hierdie nuwe ras het vinnig die vinnigste groeiende variant in die afgelope twee jaar geword, wat die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) gevra het om dit as 'n variant van belangstelling aan te wys. Ten spyte hiervan glo die WGO dat die nuutste boosterformulering steeds voldoende beskerming teen JN.1 moet bied.

Navorsers van die Universiteit van Tokio het berig dat die JN.1-variant in Augustus uit die BA.2.86- of Pirola-variant ontstaan ​​het. ’n Spesifieke mutasie in Pirola het gelei tot verhoogde oordraagbaarheid en ontduiking van die immuunstelsel.

JN.1 dryf 'n oplewing in COVID-19-gevalle aan die einde van die jaar, wat verantwoordelik is vir tot 29% van die sirkulerende stamme in die Verenigde State. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) waarsku dat die toenemende hospitalisasies en die druk op die gesondheidsorgstelsel kan vererger as die inentingsyfers laag bly.

In verskeie lande, insluitend Oostenryk, Duitsland, Nederland, Switserland en Singapoer, het opsporings van die JN.1-variant in afvalwater eksponensiële toenames getoon. Dit is egter van kardinale belang om daarop te let dat hoë sirkulasie in gemeenskappe, eerder as ernstige derminfeksies wat tot langdurige afskeiding van die virus in stoelgang lei, hierdie bevindings kan verklaar.

Alhoewel dit onduidelik is of JN.1 meer ingewande geassosieer geword het, sal verdere data van noodkamerbesoeke en ander mediese bronne insig gee in die erns van die siekte wat deur hierdie variant veroorsaak word. Vorige waarnemings het getoon dat die koronavirus baie vaardig is om die ingewande te besmet, veral aangesien die omicron-variant die delta-variant laat in 2021 vervang het.

Alhoewel die navorsing deur Turville en andere 'n geloofwaardige verklaring bied vir die veranderinge wat in JN.1 gesien word, ontbreek daar steeds direkte bewyse. Dit is uitdagend om inherente virale veranderinge te onderskei van die impak van inentings en vorige infeksies in die vorming van die immuunrespons op die virus.

Ten spyte van die onsekerhede, is dit duidelik dat JN.1 'n beduidende verskuiwing in die virus se pad na selle verteenwoordig. Anders as vorige weergawes wat 'n gekloofde weergawe van die ACE-2-proteïen verkies het, het JN.1 'n sterk neiging na die ongesplitste weergawe, wat 'n unieke weefselnisvoorkeur aandui. Om die implikasies van hierdie verandering te verstaan, is nou noodsaaklik vir navorsers.

Ten slotte, die opkoms van JN.1 en die potensiële teiken daarvan op die dermkanale van besmette individue laat intrige vrae oor die ontwikkelende aard van die virus ontstaan. Verdere navorsing is nodig om die volle omvang van JN.1 se kenmerke te ontbloot en hoe dit die verloop van die pandemie kan beïnvloed.