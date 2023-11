Nuut ontdekte megabeddens in die Middellandse See werp lig op antieke supervulkaan-uitbarstings

Wetenskaplikes het 'n merkwaardige ontdekking aan die onderkant van die Middellandse See gemaak, en ontbloot enorme "megabeddings" wat bewys lewer van antieke supervulkaan-uitbarstings. Hierdie megabeddings, groot ondersese afsettings wat voortspruit uit katastrofiese gebeure soos vulkaniese uitbarstings, dui op 'n herhalende siklus van uiterste gebeurtenisse wat elke 10,000 15,000 tot XNUMX XNUMX jaar in die streek plaasgevind het.

Die verkenning het plaasgevind naby die kus van Italië in die Tirreense See, naby 'n aansienlike onderwatervulkaan. Vorige ondersoeke met behulp van sedimentkerne en beeldvorming het leidrade oor versteekte strukture onder die see aan die lig gebring. Die resolusie van die vorige beelde was egter te laag om die megabeddens duidelik te identifiseer. Om hierdie beperking aan te spreek, het hoofstudieskrywer Derek Sawyer, 'n medeprofessor in Aardwetenskappe aan die Ohio State University, en sy span na die terrein teruggekeer met die doel om hoër-resolusiebeelde van die sedimentlae te verkry.

In hul studie wat op 10 Augustus in die joernaal Geology gepubliseer is, het die navorsers gedetailleerde beelde suksesvol vasgelê wat 'n reeks van vier afsonderlike megabeddens aan die lig gebring het. Elke megabed het gewissel in dikte van 33 tot 82 voet (10 tot 25 meter) en is geskei deur duidelike lae sedimente. Kernmonsters wat vanaf die terrein versamel is, het bevestig dat die megabeddings uit vulkaniese materiaal bestaan ​​het.

Deur bekende vulkaniese aktiwiteit in die gebied te ondersoek, kon die wetenskaplikes die oorsprong van die megabeddings opspoor. Die streek word gekenmerk deur aansienlike vulkaniese aktiwiteit, insluitend die Campi Flegrei-supervulkaan. Die oudste megabed, wat ongeveer 40,000 XNUMX jaar gelede gevorm is, het ontstaan ​​uit 'n massiewe uitbarsting wat afkomstig is van Campi Flegrei, wat as een van die grootste bekende uitbarstings in die aarde se geskiedenis beskou word.

Die span veronderstel dat die tweede megabed ook 'n produk van dieselfde uitbarsting was, aangesien die laag wat die twee skei slegs 3.2 voet (1 meter) dik is, wat 'n relatief kort tydsinterval tussen die twee gebeurtenisse aandui. Verder stel hulle voor dat die 18,000 15,000 jaar oue megabed ontstaan ​​het na die Napolitaanse Geel Tuff-superupsie van Campi Flegrei, wat ongeveer XNUMX XNUMX jaar gelede plaasgevind het. Die jongste megabed, aan die ander kant, is deur 'n minder energieke uitbarsting by Campi Flegrei neergelê.

Hierdie bevindings werp lig op die herhalende patroon van vulkaniese aktiwiteit in die streek, wat ongeveer elke 10,000 15,000 tot XNUMX XNUMX jaar voorkom. Navorsers werk egter daaraan om die uitbarstingsdatums te verfyn om 'n meer presiese begrip van hierdie siklus te kry en potensiële risiko's in die toekoms te evalueer.

Die implikasies van hierdie ontdekking is betekenisvol, wat bydra tot 'n beter begrip van vulkaniese gevare in die gebied. Deur vorige uitbarstings en hul patrone te bestudeer, kan wetenskaplikes die potensiële risiko's wat hierdie vulkane inhou, begryp. Met voortdurende vulkaniese aktiwiteit en die dreigende potensiaal vir nog 'n uitbarsting, dien hierdie navorsing as 'n deurslaggewende grondslag vir die monitering en ontwikkeling van strategieë om toekomstige vulkaniese gebeure te versag.

