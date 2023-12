Sony se PlayStation Plus-strategie beïnvloed speletjieverkope

Volgens 'n onlangse aanbieding deur Sony het die insluiting van eersteparty-titels in die PlayStation Plus-intekeningdiens 'n beduidende impak op die verkope van daardie speletjies gehad. Die data wat deur die konsolevervaardiger gedeel word, toon 'n duidelike korrelasie tussen die aanbod van speletjies in PS Plus en 'n afname in tradisionele kleinhandelverkope.

Alhoewel dit belangrik is om eksterne faktore soos afslagpryse in ag te neem, dui die grafiek wat deur Sony aangebied word duidelik aan dat die toestroming van PS Plus-spelers, as gevolg van die insluiting van speletjies soos Horizon Forbidden West, gelei het tot 'n stagnasie in speletjieaktiverings van kleinhandelverkope .

Hierdie bevinding laat vrae ontstaan ​​oor die doeltreffendheid van Sony se benadering en die potensiële impak daarvan op die maatskappy se toekomsplanne vir die diens. Dit is duidelik dat spelers wat toegang tot 'n speletjie deur PS Plus het minder geneig is om dieselfde titel afsonderlik te koop. Dit hou 'n uitdaging vir Sony in, aangesien hulle steeds sterk staatmaak op tradisionele speletjieverkope, anders as hul mededinger, Microsoft.

Die besluit om speletjies by PS Plus in te sluit was waarskynlik daarop gemik om die waardeaanbod vir intekenare te verhoog en 'n groter spelersbasis te lok. Die onbedoelde gevolg blyk egter 'n negatiewe impak op kleinhandelverkope te wees.

Sal Sony hul strategie heroorweeg en speletjies uit die PS Plus-aanbieding verwyder? Net die tyd sal leer. Hierdie ontwikkeling vereis 'n dieper ontleding van die intekendiensmodel en die effek daarvan op die algehele speletjiebedryf.

Wat is jou gedagtes oor Sony se verklaring? Glo jy PS Plus was 'n waardevolle aanbod? Deel jou mening hieronder.