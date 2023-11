Die stygende neiging om in die buiteland te studeer onder Tamil Nadu-studente

Om in die buiteland te studeer het toenemend gewild geword onder studente in Tamil Nadu, veral in die nasleep van die pandemie. Die aanloklikheid van buitelandse universiteite wat aantreklike beurse en opvoedkundige geleenthede deur middel van virtuele skoue bied, het die aandag van studente van die streek geboei. Talle instellings uit lande soos die VSA, Frankryk en verskeie Europese lande het belangstelling uitgespreek om Indiese studente, insluitend dié van Tamil Nadu, in hul akademiese programme te verwelkom.

Virtuele beurse het na vore getree as die nuutste manier vir internasionale instellings om studente te lok. Onlangs het 73 hoëronderwysinstellings van 21 Europese lande deelgeneem aan 'n virtuele kermis wat daarop gemik was om studente te lok. Hierdie instellings bied aan studente 'n oorvloed geleenthede, insluitend toegang tot beurse en befondsing direk deur universiteite en gemagtigde agentskappe. Dissiplines wat wissel van bestuur, ingenieurswese, gasvryheid, geesteswetenskappe, kuns, argitektuur, tot ontwerp is beskikbaar vir studente om van te kies. Veral in Frankryk en ander Europese lande word ongeveer 1,600 XNUMX Engelstalige programme aangebied.

In onlangse tye het Chennai die bekendstelling van die 'Onderwys in Ierland'-roadshow beleef, waar die Ierse Onderwysdepartement die menigte opvoedkundige vooruitsigte wat in Ierland beskikbaar is, aan Indiese studente ten toon gestel het. Hierdie geleentheid het vergaderings tussen studente en verteenwoordigers van Ierse universiteite en kolleges gefasiliteer, wat studente 'n kykie gegee het in die groot verskeidenheid opvoedkundige geleenthede.

Volgens die Geopende Deure-verslag (ODR) het die aantal Indiese studente wat in die VSA studeer, met 35% toegeneem vergeleke met die vorige akademiese jaar, en het 'n rekord van 268,923 2022 studente in 23-'2023 bereik. Die Verenigde State is steeds die gewildste bestemming vir Indiese studente wat internasionale onderwys soek. Die Amerikaanse konsulaat in Indië het 'n rekordgetal studentevisums gedurende Junie-Augustus XNUMX uitgereik, wat die groeiende belangstelling en vertroue in Amerikaanse opvoedkundige instellings aandui.

Vrae:

V: Watter vakke kan studente kies om aan buitelandse universiteite te studeer?

A: Studente kan kies uit 'n wye reeks vakke, insluitend bestuur, ingenieurswese, gasvryheid, geesteswetenskappe, kuns, argitektuur en ontwerp.

V: Is daar Engelstalige programme beskikbaar in Frankryk en Europese lande?

A: Ja, ongeveer 1,600 XNUMX programme word in Engels in Frankryk en ander Europese lande aangebied.

V: Hoeveel Indiese studente studeer tans in die VSA?

A: Volgens die Geopende Deure-verslag is daar 268,923 2022 Indiese studente wat in die akademiese jaar 23-XNUMX in die VSA studeer.

V: Watter vakke is die gewildste onder Indiese studente wat in die VSA studeer?

A: Rekenaarwetenskap is die gewildste dissipline, met 41.2% van Indiese studente wat dit vir voorgraadse en nagraadse studies kies. Ingenieursprogramme is die tweede voorkeurkeuse, met 26.9% van studente wat daarvoor kies.

V: Is daar enige waarskuwingstappe wat studente moet neem wanneer hulle dit oorweeg om in die buiteland te studeer?

A: Dit is belangrik om universiteite en instellings te kies wat deur betroubare organisasies soos die US-India Educational Foundation (USIEF) gemagtig is vir studie in die VSA. Om leiding van gemagtigde onderwysadviseurs te soek en die geldigheid van grade wat in die buiteland behaal is vir verdere studies of werksgeleenthede in Indië te verifieer, is ook noodsaaklik.