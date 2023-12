Studie identifiseer potensiële dwelmteiken vir gevorderde prostaatkanker

'n Onlangse studie gepubliseer in Science Advances beklemtoon die potensiële rol van 'n ensiem genaamd SMYD3 in die vordering van prostaatkanker. Die navorsing dui daarop dat SMYD3, wat gevind is volop in kankergewasse, betrokke kan wees by die ontwikkeling van metastatiese prostaatkanker.

Vorige studies het teenstrydige rolle vir SMYD3 aangedui, met sommige wat daarop dui dat dit binne die sel se kern optree om geenuitdrukking te reguleer, terwyl ander 'n ander meganisme voorgestel het. Hierdie nuwe studie bou egter voort op vorige navorsing en verskaf duidelikheid oor SMYD3 se betrokkenheid by prostaatkanker.

Die navorsers het eksperimente uitgevoer met behulp van selle en muise, en hulle het gevind dat SMYD3 metastatiese prostaatkanker kan veroorsaak deur 'n proteïen genaamd MAP-kinase te aktiveer. Dit is bekend dat hierdie proteïen ooraktief is in kankerselle en kan bydra tot tumorgroei.

Verder het die studie aan die lig gebring dat SMYD3 se rol in die dryf van metastase die toevoeging van metielgroepe tot die MAP-kinase kan behels. Toe SMYD3 geïnaktiveer is, was die waarskynlikheid van metastase aansienlik verminder. Dit dui daarop dat verbindings wat SMYD3 kan inhibeer, wat reeds bestaan, potensiële terapeutiese opsies vir gevorderde prostaatkanker kan wees.

Die bevindinge het ook getoon dat SMYD3 gelei het tot verhoogde aktiwiteit van 'n proteïen genaamd vimentien, wat met kankerprogressie geassosieer word. Veral, SMYD3 se effek op vimentien was spesifiek, ten spyte daarvan dat dit deel was van 'n groter groep soortgelyke proteïene.

Die studie het ook 'n positiewe terugvoerlus in die sel ontbloot, waarin hoë vlakke van SMYD3 bydra tot sy eie oorvloed. Hierdie ontdekking verskaf verdere insigte in die meganismes onderliggend aan die vordering van prostaatkanker.

Die navorsers glo dat SMYD3 dalk nie net relevant is vir prostaatkanker nie, maar ook ander soorte kanker. Verdere ondersoek is nodig om die voorkoms daarvan in verskillende kankerseltipes te bepaal.

Die potensiaal van SMYD3 as 'n terapeutiese teiken vir prostaatkanker is belowend. Bestaande SMYD3-inhibeerders het doeltreffendheid getoon om kankerselle in laboratoriumomgewings dood te maak, en verdere studies is nodig om hul doeltreffendheid in diermodelle te evalueer. Daarbenewens kan die teiken van SMYD3 potensiaal inhou om kankers aan te spreek wat weerstand teen ander behandelings ontwikkel het.

Hierdie bevindinge bied nuwe hoop vir pasiënte met gevorderde prostaatkanker en kan verdere verkenning van SMYD3 as 'n geneesmiddelteiken inspireer. Daar is nog onontginde moontlikhede vir bestaande middels, en die identifisering van SMYD3 as 'n potensiële teiken open nuwe weë vir navorsing en ontwikkeling op die gebied van kankerterapie.