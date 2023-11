Nuwe studie toon die verrassende rol van serebellêre kerne in assosiatiewe leer

Navorsers van die Nederlandse Instituut vir Neurowetenskap, Erasmus MC en Champalimaud Sentrum vir die Onbekende het 'n opwindende ontdekking gemaak oor assosiatiewe leer en die rol van die kerne in die serebellum. Tradisioneel is geglo dat die korteks van die serebellum verantwoordelik was vir die regulering van assosiatiewe leer. Hierdie nuwe studie onthul egter dat die kerne eintlik 'n verrassende rol in hierdie leerproses speel.

Assosiatiewe leer verwys na die proses waardeur positiewe of negatiewe ervarings lei tot leer en gedragsverandering. As ons byvoorbeeld ons vingers op 'n warm stoof verbrand, leer ons om in die toekoms versigtiger te wees. Die serebellum is lank reeds bekend as belangrik in hierdie vorm van leer, maar die presiese meganismes het onduidelik gebly.

Om dit verder te ondersoek, het die internasionale span navorsers eksperimente met muise gedoen. Die muise is met twee verskillende stimuli opgelei: 'n ligflits gevolg deur 'n blaaskansie na die oog. Met verloop van tyd het die muise geleer om die twee stimuli te assosieer en sou hulle oë vooraf toemaak wanneer hulle die ligflits sien.

Die navorsers het gefokus op twee groot dele van die serebellum: die serebellêre korteks en die serebellêre kerne. Hierdie dele is onderling verbind, met die kerne wat as die uitsetsentrum van die serebellum optree. Daar is voorheen geglo dat die korteks die primêre rol gespeel het in die aanleer van die refleks en tydsberekening van ooglid sluiting. Hierdie studie het egter getoon dat ooglidsluitings met 'n goeie tyd ook deur die kerne gereguleer kan word.

Die serebellum ontvang inligting van ander breinstreke deur mosvesels en klimvesels. Daar word vermoed dat die mosagtige vesels inligting van die ligstimulus dra, terwyl die klimvesels inligting oordra wat verband hou met die lugpof. Die navorsers het bevind dat, in muise wat assosiatiewe leer toon, die mosagtige vesels sterker verbindings met die kerne gemaak het.

Daarbenewens het die navorsers optogenetika, 'n metode wat lig gebruik om selle te beheer, gebruik om die kapasiteit vir leer in die serebellêre kerne te toets. Hulle het gevind dat direkte stimulering van breinverbindings met lig, gepaard met die lugblaar, gelei het tot goed-getimede ooglidsluitings by muise.

Hierdie studie verskaf nuwe insigte in die komplekse meganismes van assosiatiewe leer in die serebellum. Deur die verrassende bydrae van die kerne te openbaar, het die navorsers ons begrip van hierdie belangrike breinstreek en sy rol in leer en gedrag verdiep.

