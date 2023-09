Bevers dra by tot kweekhuisgasproduksie in die Arktiese gebied, studie bevind

’n Nuwe studie wat deur navorsers aan die Universiteit van Alaska Fairbanks (UAF) gedoen is, het bevers geïdentifiseer as ’n toenemende rol in kweekhuisgasproduksie in die Arktiese gebied. Gepubliseer in die joernaal Environmental Research Letters, verbind die studie die teenwoordigheid van bevers in die streek met stygende vlakke van metaangasvrystellings.

Tradisioneel gevind in beboste gebiede, koloniseer bevers nou toendra-streke in westelike en noordelike Alaska. Hierdie kolonisasie het beduidende wetenskaplike implikasies en word beskou as 'n radikale ontwikkeling deur gemeenskappe in hierdie gebiede.

Die UAF-navorsingspan, onder leiding van professor Ken Tape, beweer dat hul studie die eerste is wat nuwe bewerdamme afdoende verbind met 'n toename in metaangasvrystellings. Hierdie ontdekking is betekenisvol as gevolg van die kragtige kweekhuiseffek van metaan, wat ongeveer 25 keer kragtiger as koolstofdioksied is om hitte in die aarde se atmosfeer vas te vang. Metaan is verantwoordelik vir ongeveer 20% van die wêreldwye kweekhuisgasvrystellings, volgens die Amerikaanse Omgewingsbeskermingsagentskap.

Die navorsers het gefokus op 'n gebied van ongeveer 166 vierkante myl in die Laer Noatak-rivierkom in noordwes Alaska. Hulle het beelde uit die ruimte gebruik, spesifiek van die Nasionale Lugvaart- en Ruimte-administrasie se Arktiese-Boreal Kwesbaarheid-eksperiment-program, om die impak van bevers op die landskap beter te verstaan. Deur meer as 10,000 XNUMX bewerdamme in die Arktiese Alaskan te karteer, kon die navorsingspan die teenwoordigheid van bewerdamme met metaanwarm kolle korreleer.

Bewerdamme, 'n handelsmerk van die spesie, veroorsaak oorstromings wat plantegroei oorstroom en Arktiese strome in damme omskep. Hierdie bewerdamme en die omliggende oorstroomde plantegroei word suurstof-arm omgewings met ryk organiese sediment. Soos hierdie materiaal verval, stel dit metaangas vry.

Die navorsers het hiperspektrale beeldtegnologie in die lug gebruik vir metaankartering. Hierdie gevorderde beeldproses vang data van honderd verskillende bande in die elektromagnetiese spektrum vas, wat die identifikasie van metaan en ander gasse moontlik maak.

Mede-outeurs van die studie sluit in Benjamin Jones, 'n navorsingsassistent professor by die UAF Institute of Northern Engineering, saam met 'n groep van die Nasionale Parkdiens en NASA se straalaandrywingslaboratorium.

Hierdie studie dra by tot ons begrip van die komplekse verhouding tussen spesies en klimaatsverandering. Soos bevers voortgaan om hul verspreidingsgebied na die Arktiese gebied uit te brei, sal verdere navorsing nodig wees om die langtermyn-impak van hul teenwoordigheid op kweekhuisgasvrystellings te bepaal.

