Capcom neem aksie om Street Fighter 6-verbindingskwessies aan te spreek

Capcom het kennis geneem van die wydverspreide verbindingsprobleme in Street Fighter 6 en het noodbedieneronderhoud aangekondig om die probleem aan te pak. Die maatskappy is daartoe verbind om die kommunikasiefoute op te los wat die spel sedert die onlangse Outfit 3-opdatering geteister het.

Die bedieneronderhoud is geskeduleer om om 10:1 PST / 11:30 EST te begin en aan te hou tot 2:30 PST / XNUMX:XNUMX EST, en die instandhouding van die bediener is daarop gemik om die voortdurende probleme reg te stel. Die tydsduur kan egter onderhewig wees aan verandering op grond van die vordering wat tydens die proses gemaak is.

Die belangrikheid van hierdie kwessies het daartoe gelei dat Capcom die moeilike besluit geneem het om die hoogs verwagte Capcom Pro Tour 2023 Japan-byeenkoms, sowel as die World Warrior UK & Ireland Regional Finale uit te stel. Die impak is gevoel deur spelers regoor die wêreld, wat probleme ondervind het om met ander te skakel tydens spel.

Alhoewel die primêre fokus van hierdie instandhouding is om die kommunikasiefoute op te los, is dit opmerklik dat daar bykomende kommer is wat spelers geopper het. Een so 'n probleem is die oënskynlike fout in Zangief se Super-skuif, wat dalk 'n toekomstige opdatering vereis om aan te spreek.

Capcom erken die geduld van die Street Fighter-gemeenskap en bedank aanhangers vir hul ondersteuning gedurende hierdie uitdagende tydperk. Die maatskappy gaan voort met sy verbintenis om 'n gladde en aangename spelervaring vir alle spelers te bied.

Vir die jongste opdaterings oor die instandhouding van die bediener en verdere aankondigings van Capcom, kan spelers die amptelike Street Fighter Twitter-rekening volg. Die voortdurende pogings om konnektiwiteit in Street Fighter 6 te verbeter, beklemtoon Capcom se toewyding om die speletjie se lewensduur en volgehoue ​​sukses te verseker.