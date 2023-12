Aanlynspelers gaan voort om militêre geheime te onthul

Opsomming: Aanlynspelers van die gewilde militêre simulasiespeletjie War Thunder maak weer opslae vir die deel van sensitiewe militêre dokumente. Hierdie keer het gamers die spesifikasies van die M2A2 Bradley-infanterievegvoertuig ten toon gestel, en besonderhede oor sy rewolwer, luik en spatvoering onthul. Terwyl die bedoeling agter hierdie plasings is om voorstelle te verskaf om die akkuraatheid in die speletjie te verbeter, het die speletjieadministrateurs die materiaal dadelik verwyder. Hoewel die uitgelekte dokumente nie geklassifiseer is nie, is dit onderhewig aan uitvoerbeheer. Die stigter van Gaijin Entertainment, die maatskappy agter War Thunder, het gesê dat die lekkasie eers op ander platforms verskyn het voordat dit die speletjie se forum bereik het. Hierdie voorval dra by tot 'n reeks lekkasies wat deur die jaar plaasgevind het, insluitend besonderhede oor NAVO se Eurofighter Typhoon-vliegtuig en die AH-64D Apache Longbow-aanvalshelikopter. Ten spyte van die gevolge wat spelers in die gesig staar wat geklassifiseerde inligting deel, is dit onseker of hierdie tendens in die toekoms sal voortduur.

