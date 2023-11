Tekken 8 onthul dinamiese spel van Steve Fox

Tekken 8, die hoogs verwagte vegspeletjie, het reeds sy hele basislys aan gretige aanhangers bekend gemaak. Opwinding het 'n heel nuwe vlak bereik toe Bandai Namco die eerste werklike kollig op Steve Fox se spel vertoon het in 'n boeiende video op hul amptelike YouTube-kanaal.

Steve Fox, wat bekend is vir sy boksvernuf, gebruik 'n unieke vegstyl wat net om kragtige houe draai. Terwyl sommige kan aanvaar dat sy gebrek aan skopbewegings hom in die nadeel plaas, vergoed Steve met 'n verskeidenheid voortslepende houe wat hom in staat stel om die afstand met teenstanders vinnig te sluit.

Nadat hy sy debuut in Tekken 4 gemaak het, het Steve Fox 'n stapelkarakter geword, wat tot dusver elke hooflyn Tekken-speletjie pryk. Sy reis in die reeks is egter meer as net sy wedstryde in die ring.

Steve se agtergrond verklap 'n intrige verhaal van 'n Britse bokser wat op 'n jong ouderdom aangeneem is. Verbasend genoeg is dit later onthul dat hy die biologiese seun van Nina Williams is, hoewel sy bevrugting kunsmatig was.

Ten spyte daarvan dat Nina hoop koester om 'n verbintenis met sy geboortemoeder te vestig, erken Nina nie vir Steve nie, wat hom moedeloos en gedemotiveerd laat. Gelukkig kom sy vriende Paul Phoenix en Marshall Law hom te hulp en moedig hom aan om saam met hulle by 'n toernooi aan te sluit. Hulle sluit 'n ooreenkoms en stem in om die prysgeld te deel as een van hulle die top haal.

Eerder as om die konvensionele pad van opleiding by die berge saam met sy kamerade te volg, begin Steve op 'n soeke om 'n nuwe vegstyl te ontdek wat sy vermoëns sal versterk en hom 'n voorsprong in die toernooi sal gee.

Die speletjie-sleepprent vir Steve Fox in Tekken 8 wys sy ongelooflike bewegings, wat aanhangers verstom laat oor sy behendigheid en krag. Sien die video hieronder vir 'n opwindende voorskou van die boks-maestro in aksie.

Algemene vrae

1. Is Steve Fox net in staat om stampe in Tekken 8 te gebruik?

Ja, Steve Fox se vegstyl draai hoofsaaklik om boks, wat houe sy hoofvorm van aanval maak. Hy beskik egter oor verskeie voortslepende houe wat hom help om teenstanders doeltreffend van naby te betrek.

2. Sal Steve Fox teenwoordig wees in alle hooflyn Tekken-speletjies?

Steve Fox was tot dusver 'n konsekwente teenwoordigheid in elke hooflyn Tekken-speletjie, wat hom 'n geliefde en gewilde karakter onder aanhangers maak.

3. Wat is die agtergrond van Steve Fox?

Steve Fox se agtergrond onthul dat hy 'n Britse bokser is wat op 'n jong ouderdom aangeneem is. Hy ontdek later dat hy die biologiese seun van Nina Williams is, hoewel sy bevrugting sinteties uitgevoer is.

4. Hoe beïnvloed Steve Fox se gebrek aan erkenning deur sy geboorte moeder sy motivering?

Nina Williams erken nie Steve Fox as haar seun nie, wat Steve se motivering en gevoel van identiteit diep beïnvloed. Met die ondersteuning en aanmoediging van sy vriende, Paul Phoenix en Marshall Law, vind Steve egter die vasberadenheid om aan 'n toernooi deel te neem en homself te bewys.

5. Wat is Steve Fox se benadering tot opleiding?

Terwyl sy vriende tradisionele opleiding in die berge kies, besluit Steve om sy eie pad te smee en soek 'n nuwe vegstyl. Hierdie keuse weerspieël sy ambisie om sy vaardighede verder te verbeter en vars tegnieke te ontdek wat hom 'n voorsprong in die toernooi sal gee.