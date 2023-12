President van die Universiteit van Pennsylvania bedank ná getuienis oor antisemitisme

Liz Magill, president van die Universiteit van Pennsilvanië, het haar bedanking aangekondig na aanleiding van kontroversiële kongresgetuienis oor antisemitisme op kampus. Die bedanking het gekom nadat Magill kritiek in die gesig gestaar het vir haar hantering van vrae oor straf vir studente wat ten gunste van volksmoord op Jode dreunsing. Politici, insluitend Rep Elise Stefanik en Rep Nancy Mace, het Magill se bedanking geprys en gevra dat ander kollege-presidente antisemitisme veroordeel of bedanking in die gesig staar.

Tydens die kongresverhoor het Stefanik Magill en ander universiteitspresidente gedruk oor studentegesange wat die volksmoord op Jode bepleit. Magill het later 'n verskoning vrygestel en gesê dat oproepe vir die volksmoord op Jode "boos, eenvoudig en eenvoudig" is. Die antwoorde van Magill en die ander presidente is egter hewig gekritiseer deur politici, insluitend Sen. Mitt Romney, wat hul reaksies as 'n "buitengewone mislukking" en 'n skending van Amerikaanse eenheid beskryf het.

Die verhoor het vinnig aandag gekry en op sosiale media-platforms viraal gegaan. Voormalige Huis Intelligensiekomitee-voorsitter, Devin Nunes, het verbasing uitgespreek oor die verhoor, en Rep Josh Gottheimer het Magill se bedanking geloof. Vivek Ramaswamy, 'n presidensiële hoopvolle, het 'n beroep op UPenn gedoen om óf spraakkodes uit te brei om antisemitisme in te sluit óf ware vrye spraak te omhels en sensuur heeltemal te laat vaar.

Magill se bedanking het gevolg op toenemende terugslag van kampusskenkers. Tydens die verhoor het Stefanik UPenn se beleid oor teistering van Jode op kampus bevraagteken en Magill se reaksie oor die konteksafhanklike aard van die oproep tot die volksmoord op Jode uitgedaag.

In reaksie op die omstredenheid het die GOP-geleide paneel onder voorsitterskap van Rep. Virginia Foxx 'n breër ondersoek na antisemitisme op universiteitskampusse aangekondig. Dit kom te midde van 'n oplewing in antisemitiese voorvalle op kampusse regoor die land sedert die onlangse aanval deur Hamas. Die Withuis het ook sy afkeuring van oproepe vir volksmoord uitgespreek en verklaar dat dit monsteragtig is en teenstrydig is met Amerikaanse waardes.

Magill se bedanking beklemtoon die dringendheid om antisemitisme op universiteitskampusse aan te spreek en die belangrikheid daarvan dat leiers 'n sterk standpunt teen haatspraak en diskriminasie inneem.