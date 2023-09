SteelSeries onthul pragtige wit Nova 7 draadlose koptelefoon

SteelSeries het onlangs die vrystelling van 'n nuwe wit weergawe van hul hoogaangeskrewe Nova 7 draadlose headset aangekondig. Bekend vir hul uitsonderlike gehalte, het die Nova-reeks kopstukke konsekwent uitstekende werkverrigting gelewer.

Die wit Nova 7-headset, wat op 12 September 2023 onthul is, het aandag getrek met sy pragtige estetiese aantrekkingskrag. Hierdie nuwe toevoeging komplementeer die voorheen vrygestelde swart variante van die Nova 7-headset, wat 'n meer samehangende voorkoms skep vir gamers wat Xbox Series S- of PS5-konsoles gebruik.

Beskikbaar in twee variante, die Nova 7X vir Xbox-spelers en die Nova 7P vir PS5-entoesiaste, is hierdie draadlose kopstukke nie beperk tot konsolespeletjies nie. Hulle is ook versoenbaar met rekenaars, wat dit veelsydige opsies maak vir spelers op verskillende platforms.

SteelSeries het voorbeelde van die wit Nova 7-headset uitgestuur, wat toetsers in staat stel om die kwaliteit en ervaring eerstehands te assesseer. In vergelyking met die vorige Arctis 7-headset, het die wit Nova 7X 'n meer lewendige wit kleur vertoon, wat dadelik die oog vang.

Wat die Nova 7 selfs meer wenslik maak, is sy verenigbaarheid met die Arctis Nova Booster Packs. Hierdie pakke bied 'n reeks kleure vir die ski-brilkopband en luidsprekeretikette, wat gebruikers in staat stel om hul kopstukke volgens hul voorkeure te verpersoonlik en aan te pas.

Die wit Arctis Nova 7-headset is nou beskikbaar vir aankoop op Amazon en die SteelSeries-webwerf in beide Xbox- en PlayStation-variante. Of jy nou 'n konsole-speler is of 'n rekenaar gebruik, hierdie headset is 'n waardevolle opgradering en 'n stylvolle toevoeging tot enige speletjie-opstelling.

Bronne:

– Dylan Horetski op Dexerto (2023-09-12)

– SteelSeries webwerf