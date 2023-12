Gryp Desolate gratis op Steam voordat die tyd verby is

As jy 'n aanhanger van gruwel- en oorlewingspeletjies is, is hier jou kans om 'n nuwe speletjie gratis op Steam te kry. Desolate, 'n samewerkende oorlewingsgruwelspeletjie, is nou beskikbaar vir aflaai, maar jy sal vinnig moet optree. Die aanbod verval oor net 6 uur.

Desolate speel af op die geheimsinnige eiland Granichny, wat twee jaar gelede deur 'n onbekende ramp getref is. As een van vier spelers moet jy saamwerk om die gevare van die eiland te navigeer en die waarheid agter die ramp te ontbloot. Versamel hulpbronne om jou karakter te verbeter en jou kanse op oorlewing te verbeter.

Terwyl Desolate inspirasie put uit gewilde titels soos STALKER en Fallout, skiet dit nie daarin om hul gehaltevlak te bereik nie. Steam-resensies is gemeng, met slegs 68% van die 6,019 XNUMX graderings wat positief is. Baie spelers het teleurstelling uitgespreek met die KI, die beseringstelsel wat nie sy belofte nakom nie, en die ontbrekende weerstelsel tydens die vroeë toegangsfase.

Ten spyte van sy gebreke, is Desolate steeds die moeite werd om te probeer, veral omdat dit jou nie 'n sent sal kos nie. As jy belangstel om hierdie speletjie by jou Steam-biblioteek te voeg, gaan na die Fanatical-webwerf. Fanatical is 'n webwerf wat speletjiesleutels verkoop en bied ook gratis speletjies om die sigbaarheid daarvan te verhoog. Besoek eenvoudig die Desolate-bladsy op Fanatical, merk die blokkie om op hul nuusbrief in te teken, koppel jou Steam-rekening, en jy sal jou gratis sleutel onmiddellik ontvang.

Anders as naweek gratis proeflopies, sal Desolate in jou biblioteek bly selfs nadat die promosie geëindig het. Maak dus gou en gryp jou gratis kopie van Desolate op Steam voor die tyd uitloop. Moenie hierdie geleentheid misloop om die gruwel en opwinding van oorlewing op die eiland Granichny te ervaar nie.