Custom Mech Wars: 'n Unieke ervaring vir Mech-entoesiaste

Custom Mech Wars is 'n speletjie wat 'n verslawende spellus en diep meganiese aanpassing bied, wat herinner aan die Earth Defense Force-reeks. Ontwikkel deur D3 Publisher, die speletjie lewer 'n ervaring wat die blote onsin en kreatiwiteit wat spelers kan bring na meganiese aanpassing ten toon stel. Alhoewel die verhaal dalk standaard is, lê die fokus hier in missies ingaan, meganismes afneem, nuwe onderdele versamel en jou meganisme vir die volgende uitdaging aanpas.

Een van die hoogtepunte van Custom Mech Wars is die vryheid wat spelers het om die snaaksste meganismes moontlik te skep terwyl hulle steeds 'n formidabele oorlogsmasjien is. Dit voeg 'n laag van genot by die spellus, veral vir diegene wat die aanpassingsaspek waardeer. Alhoewel die speletjie dalk nie so gepoleer of so pret soos die Armored Core VI is nie, slaag dit steeds daarin om 'n aangename ervaring te bied.

Een van die sterk punte van die spel is die verenigbaarheid daarvan met die Steam Deck. Spelers kan die resolusie, raamtempo-teiken verander, anti-aliasing wissel, skadu- en tekstuurkwaliteit aanpas, en meer. Alhoewel die werkverrigting dalk nie perfek is nie, met af en toe raamdalings selfs op die PS5-weergawe, kan spelers 'n paar aanpassings maak om die spelervaring te verbeter.

Daar is egter 'n paar gebiede wat verbetering kan gebruik. Die gebrek aan 'n Engelse oorklank kan sommige spelers afskrik wat verkies om op die spel te fokus eerder as om onderskrifte tydens missies te lees. Boonop kan die speletjie se huidige pryse en gebrek aan ingesluit DLC 'n nadeel vir potensiële kopers wees.

Algehele, Custom Mech Wars bied 'n boeiende ervaring vir aanhangers van mech-speletjies, veral diegene wat lief is vir Earth Defense Force-styl-spel en meganiese aanpassing. Met die onlangse regstelling van klankprobleme en die potensiaal vir toekomstige opdaterings, is die speletjie die moeite werd om te oorweeg vir meganiese entoesiaste wat op soek is na 'n unieke en aangename ervaring.

Waardering: 3.5 / 5

Verlustig jou in Nostalgie met die Double Dragon-reeks

Arc System Works het onlangs Double Dragon Advance en Super Double Dragon vrygestel, wat die klassieke reeks vir rekenaars en konsoles laat herleef. Double Dragon Advance, wat oorspronklik in 2003 op die GBA bekendgestel is, is 'n remake wat elemente van toekomstige inskrywings en hawens kombineer. Dit bied 'n hergemengde ervaring wat beide jare lange aanhangers en nuwelinge tot die reeks sal verbly. Die insluiting van koöperasie is 'n welkome toevoeging, wat die geleentheid bied om die klassieke Double Dragon-ervaring saam met 'n vriend te herleef.

Super Double Dragon, wat in 1992 vrygestel is, dra verder by tot die nostalgiereis. Hierdie titel is 'n moet-speel vir aanhangers van die reeks of enigiemand wat op soek is na die beat 'em up-genre. Die vrystelling daarvan op PC, Switch en PS4 maak voorsiening vir groter toeganklikheid, wat spelers in staat stel om die ikoniese spel en intense aksie te geniet.

Albei speletjies vang die essensie van die Double Dragon-reeks vas, en bied bevredigende gevegsmeganika, uitdagende vlakke en onvergeetlike baasgevegte. Of jy nou 'n aanhanger is wat die speletjies wil herbesoek of 'n nuweling wat die franchise se wortels wil ervaar, Double Dragon Advance en Super Double Dragon is waardige toevoegings tot jou speletjie-biblioteek.

In die algemeen dien hierdie vrystellings as 'n herinnering aan die blywende aantrekkingskrag van die Double Dragon-reeks. Met hul beskikbaarheid op verskeie platforms, het aanhangers die geleentheid om die gloriedae van hierdie geliefde franchise te herleef. So, gryp 'n vriend en berei voor om jou gevegskunsvaardighede in die wêreld van Double Dragon te ontketen!