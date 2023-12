Nuwe studie vind uiteenlopende koerse van dagga-behandelingstoelatings in verskillende state

’n Onlangse studie wat deur die Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) uitgevoer is, het aan die lig gebring dat daar beduidende verskille is in die koerse van dagga-behandelingstoelatings tussen verskillende state. In teenstelling met vrese wat deur kritici uitgespreek is, toon die studie dat state waar daggaverkope onwettig bly, hoër koerse van behandelingsopnames vir die dwelm het.

Die data, wat die jaar 2021 dek en byna 1.5 miljoen opnames in staatsgelisensieerde fasiliteite insluit, dui aan dat dagga of hasj die primêre middel was wat in 10.2 persent van die gevalle tot behandelingsopnames gelei het. Dit plaas dagga as die vierde mees algemene middel na alkohol, heroïen en metamfetamien.

Interessant genoeg toon die studie ook aan dat state met die hoogste koerse van daggabehandelingstoelatings per capita nog nie ontspanningsdaggaba-verkope aan die begin van 2021 gewettig het nie. Terwyl sommige van hierdie state mediese daggagebruik toegelaat het, het geeneen wettige ontspanningsverkope gehad tot die daaropvolgende jare nie.

Aan die ander kant is bevind dat state met die laagste opnames vir hoofsaaklik dagga ontspannings- of mediese cannabis gewettig het. New Hampshire, New Mexico en Wes-Virginia het die laagste koerse van dagga-verwante behandelingsopnames gehad, met net 2 tot 4 opnames per 100,000 XNUMX inwoners.

Dit is belangrik om daarop te let dat die studie se bevindinge beïnvloed kan word deur verskeie faktore buite die wettigheid van cannabis. Die studie beklemtoon dat verwysings vir behandeling beïnvloed kan word deur ander veranderlikes soos die strafregstelsel, wat 'n aansienlike aantal individue na behandelingsprogramme verwys.

Alhoewel die studie 'n afname in opnames vir daggabehandeling in 2021 toon, spreek die skrywers van die studie kommer uit oor die toenemende risikofaktore vir probleemgebruik van dagga. Hulle beveel aan dat primêre sorg dokters en gesondheidswerkers 'n groter rol speel in die erkenning van cannabisgebruiksversteuring en om individue na behandeling te verwys.

Oor die algemeen beklemtoon hierdie studie die behoefte aan omvattende navorsing en ontleding om die komplekse verhouding tussen dagga-wettiging, behandelingsopnames en dwelmgebruikversteuring te verstaan.