Nuwe respiratoriese siekte by honde wat oor Tennessee versprei

opsomming:

Die Tennessee Veterinary Medical Association (TVMA) het 'n oorsig uitgereik van 'n nuut ontdekte respiratoriese siekte wat honde in die Verenigde State affekteer, veral in Tennessee. Die siekte, wat bestand is teen standaardbehandelings en nie positief toets vir algemene respiratoriese patogene nie, is vir die eerste keer in 2022 in New Hampshire geïdentifiseer en het sedertdien na verskeie state versprei. Alhoewel die oorsaak van die siekte nog onbekend is, blyk dit virale van aard te wees. Die simptome sluit in chroniese trageobrongitis, chroniese longontsteking en akute longontsteking wat binne ure dodelik kan wees. Alhoewel die meeste honde ten volle van die siekte herstel, moet veeartse en troeteldier eienaars bewus wees van die simptome en weet hoe om die situasie aan te spreek sou dit opduik.

Ongeïdentifiseerde virale siekte:

Die ongeïdentifiseerde respiratoriese siekte wat honde in Tennessee affekteer, blyk 'n uitdaging vir veeartse te wees, aangesien dit nie op standaardbehandelings reageer nie en nie positief toets vir algemene respiratoriese patogene nie. Soortgelyke gevalle is aangemeld in verskeie state regoor die VSA sedert dit die eerste keer in New Hampshire in 2022 ontdek is. Die presiese oorsaak van die siekte bly onbekend, maar dit word vermoedelik viraal van aard.

Simptome en erns:

Die siekte kom in drie hoofpatrone voor: chroniese ligte tot matige trageobrongitis, chroniese longontsteking en akute longontsteking wat binne 'n kort tydperk tot sterftes kan lei. Dit is opmerklik dat die meerderheid honde wat deur hierdie siekte geraak word, wel ten volle herstel. As gevolg van die ongeïdentifiseerde aard en virale potensiaal van die siekte, moet veeartse en troeteldier eienaars egter bewus wees van die simptome en onmiddellike veeartsenykundige sorg soek indien nodig.

Voorkomende maatreëls:

Om die verspreiding van die siekte te beperk, word beide honde-eienaars en hondeverwante besighede aangeraai om voorsorgmaatreëls te tref. Honde-eienaars word aangemoedig om te verseker dat hul troeteldiere op hoogte is van respiratoriese entstowwe, noue kontak met onbekende honde beperk, en vermy om water of kosbakke met ander honde te deel. As `n hond aanhoudende simptome toon, is dit belangrik om dit na die veearts te neem vir evaluering en behandeling.

Hondeverwante besighede, soos losiesfasiliteite en groomers, moet versoek dat siek honde by die huis gehou word en dit oorweeg om volledige inentings te vereis voordat toegang tot hul fasiliteite toegelaat word. Hulle moet ook goeie higiëne beoefen, insluitend konsekwente skoonmaak van kennels en toerusting, verseker behoorlike ventilasie, en hande was voordat verskillende troeteldiere hanteer word.

Proaktiewe verslagdoening:

Die Tennessee-staatsveearts het veeartse aangemoedig om alle gevalle van atipiese respiratoriese siektes aan te meld en laboratoriumresultate te deel om die siekte meer spesifiek te identifiseer en potensiële behandelingsopsies te ondersoek. Dit word aanbeveel dat troeteldiereienaars ingelig word oor die belangrikheid van inentings en interaksies met honde met onbekende inentingstatusse in omgewings soos hondeparke en losiesfasiliteite beperk.

Met die samewerking en proaktiewe verslagdoening van veeartse, hoop navorsers om 'n beter begrip van hierdie nuwe respiratoriese siekte te kry en doeltreffende behandelings te ontwikkel om die verspreiding daarvan te bekamp.