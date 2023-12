Nuwe titel: Man poog om boerpot te eis ten spyte van uitsluiting, begelei uit Harrah's Philadelphia

Opsomming: 'n 30-jarige man van Phoenixville, Pennsilvanië, het probeer om 'n kontant-slotmasjien-boerpot by Harrah's Philadelphia te eis ondanks die feit dat hy op die Lifetime State-uitsluitingslys was. Die man is uit die perseel begelei en vir betreding aangekla.

By Harrah's Philadelphia in Chester het 'n voorval op 12 Desember plaasgevind waarby 'n 30-jarige man van Phoenixville betrokke was. Ondanks die feit dat hy sedert Julie 2018 op die Lifetime State-uitsluitingslys was, het die individu probeer om 'n kontantslotmasjien-boerpot te eis. Sy poging was egter van korte duur aangesien casinosekuriteit hom dadelik van die perseel begelei het. Wetstoepassingsbeamptes van die Pennsylvania State Police Bureau of Gaming Enforcement is na die toneel ontbied, en die man is aangehaal vir betreding.

Hierdie voorval beklemtoon die belangrikheid daarvan om by uitsluitingslyste te hou en aan casinoregulasies te voldoen. Die uitsluitingslys is in plek om beide die casino en sy kliënte te beskerm, om te verhoed dat individue met 'n geskiedenis van problematiese gedrag toegang tot die perseel kry.

In 'n afsonderlike voorval op 9 November het 'n 62-jarige man aangemeld dat hy $200 by Harrah's Philadelphia mislei het. Alhoewel dit nie 'n groot voorval is in vergelyking met die voorheen genoemde betredingsaak nie, dien dit as 'n herinnering vir besoekers om tred te hou met hul persoonlike besittings terwyl hulle die casino se geriewe geniet.

Kliënteveiligheid en sekuriteit bly 'n topprioriteit vir Harrah's Philadelphia, sowel as ander casino's. Gereelde afdwinging van uitsluitingslyste en deeglike monitering van casino-aktiwiteite help om 'n veilige en aangename ervaring vir almal betrokke te verseker. Besoekers word aangemoedig om hulself te vergewis van die reëls en regulasies van die casino wat hulle besoek, asook om verantwoordelike dobbelgewoontes te beoefen.