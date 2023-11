Nuwe vaardigheidsverbeteringsmod vir Starfield

Bethesda se hoogs verwagte speletjie, Starfield, het reeds die aandag van gamers wêreldwyd getrek. Soos baie moderne videospeletjies, is opdaterings na-bekendstelling egter dikwels nodig om onvoorsiene kwessies aan te spreek en spel te verbeter. Terwyl Bethesda nog 'n pleister vrygestel het om Starfield se vaardigheidsboomstelsel te verbeter, het 'n groep toegewyde modders sake in eie hande geneem.

Die Starfield Pilgrimage mod, ontwikkel deur 'n span gelei deur VollmetalDragon, is nou beskikbaar op NexusMods. Hierdie mod het ten doel om die konsekwentheid en impak van vaardighede in die spel te verbeter, wat elke vaardigheid meer betekenisvol vir spelers maak. Baie vaardighede is herwerk en herrangskik binne kategorieë om balans te verseker en spelers op nuwe en interessante maniere te betrek.

Een noemenswaardige verbetering wat deur hierdie mod aangebied word, is die vermoë vir alle handwerkvaardighede om alle gepaardgaande navorsing te ontsluit. Dit beteken dat spelers nie meer veelvuldige vaardigheidspunte hoef te belê om toegang tot alle handwerkopsies te kry nie. Daarbenewens stel die mod die skanderingreeks van die begin af op 100, wat spelers in staat stel om hul omgewing van 'n afstand veilig te skandeer. Skandeerderzoemreekse en die gebruik van hupstootpakke, skeepsteiken en stuwers word ook van die begin af ontsluit.

Verder spreek die Pilgrimage-mod kwessies aan met die Mining Monthly en Freestar Ranger Gunslinger's Guide-byvoordeletydskrifte, om te verseker dat hulle nie meer tel vir die verkryging van vaardighede in hul onderskeie voordelekategorieë nie.

Terwyl Starfield steeds spelers op PC en Xbox Series X|S bekoor, bied die beskikbaarheid van hierdie vaardigheidsverbeteringsmod 'n opwindende geleentheid vir diegene wat dalk ontevrede was met die speletjie se oorspronklike vaardigheidsboomstelsel. Of jy nou 'n ervare ontdekkingsreisiger of 'n nuwe speler is, die Starfield Pilgrimage-mod bied 'n vars perspektief op karakterontwikkeling en spelmeganika in hierdie hoogs verwagte ruimte-epiese.

Vrae:

V: Waar kan ek die Starfield Pilgrimage-mod vind?

A: Die Starfield Pilgrimage-mod is beskikbaar vir aflaai op NexusMods.

V: Kan ek die mod op Xbox gebruik?

A: Ja, die mod is versoenbaar met Xbox-weergawes van Starfield.

V: Beïnvloed die mod die spelbalans?

A: Die mod het ten doel om balans te verbeter en vaardighede interessanter te maak, om 'n beter algehele ervaring te verseker.

V: Kan ek steeds die mod gebruik as ek nie Xbox Game Pass het nie?

A: Ja, die mod kan gebruik word, ongeag of jy Xbox Game Pass het of nie.