Starfield Beta Patch: 'n indrukwekkende ommekeer vir rekenaarspeletjies

Na 'n swak bekendstelling op rekenaar in September, het Starfield aansienlike verbeterings aangebring met sy nuutste beta-pleister op Steam. Deur verskeie kwessies aan te spreek en nuwe kenmerke bekend te stel, het die speletjie se ontwikkelaar Bethesda stappe gedoen om die algehele spelervaring te verbeter.

Een noemenswaardige verbetering vir eienaars van Nvidia-grafiese kaarte is die insluiting van DLSS 2 en DLSS 3 vir beeldrekonstruksie en raamgenerering. Hierdie opsies, wat voorheen slegs deur gemeenskapmods beskikbaar was, bied nou beter werkverrigting en stabiliteit binne die spel. Daarbenewens is FSR 2-kwaliteit ook verbeter, wat artefakte in sekere scenario's verminder het. Die afwesigheid van XeSS, nog 'n kruisplatformoplossing met potensiële voordele, is egter 'n gemiste geleentheid wat die spel verder kon verbeter het.

Prestasiegewys vertoon die beta-pleister merkbare verbeterings. Met beter SVE-benutting kan spelers 'n 20% prestasieverhoging op stelsels soos Ryzen 7 7800X3D en 'n 17% raamkoersverbetering op laer-vlak Ryzen 5 3600-stelsels verwag. Hierdie verbeterings verhoog die spelervaring aansienlik en maak die moontlikheid van 'n werkverrigtingmodus vir konsoles oop.

Wat grafiese instellings en spyskaarte betref, het Bethesda 'n paar vordering gemaak. DLSS- en gesigsveldaanpassings, wat baie gesogte toevoegings was, is suksesvol in die spel geïntegreer. Ongelukkig voel die HDR-kontroles steeds ondergebak en pas dit nie by gemeenskapspogings om optimale beeldmateriaal te produseer nie. Verdere verfyning is nodig om kwessies soos deurkruishakkel en ondermaatse werkverrigting op Intel GPU's aan te spreek.

Alhoewel die beta-pleister 'n belangrike stap vorentoe vir Starfield op 'n rekenaar verteenwoordig, is daar nog ruimte vir verbetering. Bethesda moet voortgaan om te belê in die skaaf van die spel en die oplossing van uitstaande uitdagings om 'n werklik bevredigende toestand te bereik. Met die verbintenis tot deurlopende opdaterings, kan spelers 'n toenemend meeslepende en aangename ervaring binne die Starfield-heelal verwag.

Algemene vrae

1. Wat is DLSS?

DLSS staan ​​vir Deep Learning Super Sampling, 'n tegnologie wat deur Nvidia ontwikkel is wat kunsmatige intelligensie gebruik om laer-resolusie beelde intyds op te skaal, wat lei tot verbeterde visuele kwaliteit en werkverrigting.

2. Wat is FSR?

FSR, of FidelityFX Super Resolution, is AMD se opskalingtegnologie wat spelprestasie verbeter deur laer-resolusie rame dinamies weer te gee en dit op te skaal om by die skerm se resolusie te pas.

3. Wat is XeSS?

XeSS is Intel se alternatief vir DLSS en FSR, wat soortgelyke voordele bied in terme van die opskaling van beeldkwaliteit en die verbetering van werkverrigting. XeSS is egter tans nie in Starfield beskikbaar nie.

4. Hoe verbeter die beta-pleister werkverrigting?

Die beta-patch optimaliseer CPU-gebruik, wat lei tot aansienlike prestasieverhogings. Spelers kan gladder spel en hoër raamkoerse op versoenbare stelsels verwag.

5. Is daar enige verbeterings aan grafiese spyskaarte?

Ja, die beta-pleister stel DLSS- en gesigsveldaanpassings bekend, wat spelers in staat stel om hul visuele ervaring in die speletjie aan te pas. Die spyskaarte het egter steeds nie voldoende verduidelikings vir verskillende grafiese instellings nie, wat ruimte laat vir verdere verbetering.

Bronne: Bethesda, Digital Foundry.