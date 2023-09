Starfield word Bethesda se grootste spelbekendstelling met meer as 6 miljoen spelers

Starfield, die hoogs verwagte ruimte-RPG van Bethesda, het 'n rekord-bekendstelling behaal. Volgens Bethesda se aankondiging op Twitter, het Starfield reeds "die grootste Bethesda-speletjie-bekendstelling van alle tye" geword, wat vanaf 6 September meer as 6 miljoen spelers gelok het.

Die speletjie is aanvanklik vrygestel in Early Access op 31 Augustus en toe wêreldwyd op 6 September. Ten spyte daarvan dat dit beskikbaar is as 'n gratis Game Pass-titel, presteer Starfield besonder goed in beide digitale en fisiese verkoopskaarte.

Op Steam se wêreldwye topverkopegrafiek het Starfield die nommer-twee-posisie verseker, net tweede na die langdurige Counter-Strike: Global Offensive. Met ongeveer 200,000 4 gelyktydige spelers, oortref Starfield die gelyktydige spelertellings van ander gewilde Bethesda-RPG's soos Skyrim, Fallout XNUMX en The Elder Scrolls Online.

Benewens sy sukses in die digitale mark, het Starfield ook die fisieke verkoopskaart in die VK oorheers en titels soos Hogwarts Legacy en Mario Kart 8 Deluxe oortref. Die spel se prestasie in die fisiese mark is vergelykbaar met dié van Diablo IV, wat 'n beduidende digitale treffer was.

Starfield se sukses kan toegeskryf word aan die kombinasie van sy beskikbaarheid op Game Pass en die ondersteuning van toegewyde aanhangers. Baie Game Pass-intekenare het gekies om die digitale weergawe van die speletjie te koop om ondersteuning vir Xbox en Bethesda Studios te wys en te verseker dat die speletjie volgehoue ​​ondersteuning en inhoudopdaterings ontvang.

Alhoewel amptelike verkoopsyfers vir Starfield nie deur Bethesda bekend gemaak is nie, het die speletjie se indrukwekkende bekendstelling en groeiende spelersbasis dit as 'n groot sukses geposisioneer. Met sy meeslepende ruimteverkenning-spel, is Starfield gereed om spelers vir die komende jare te boei.

Bronne:

- GamesIndustry.Biz

- Kotaku