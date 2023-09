Starfield-spelers wys hul kreatiewe vaardighede deur bekende gesigte te herskep

Starfield-spelers het bewys dat hulle 'n talentvolle en kreatiewe klomp is, wat hul vaardighede ten toon stel deur die spel se robuuste karakterskepper te gebruik om 'n verskeidenheid bekende gesigte te herskep. Van ikoniese akteurs tot geliefde fiktiewe karakters, die gemeenskap het hul indrukwekkende skeppings op sosiale media gedeel.

Een Reddit-gebruiker, strider390, het 'n skermskoot geplaas van hul karakter wat soos Willem Dafoe lyk, met die opskrif, "Jy weet, ek is self iets van 'n nyweraar," met verwysing na die beroemde Spider-Man-meme. Nog 'n speler, SoullessVoid, het besluit om die legendariese David Bowie as sy Starman-persona te herskep. CheesyWales het selfs so ver gegaan as om Todd Howard, die ontwikkelingshoof van Bethesda, die ateljee agter Starfield, te skep.

Met inspirasie uit flieks en TV-programme, het spelers ook karakters soos Mike Ehrmantraut van Breaking Bad en Better Call Saul, Tony Soprano van The Sopranos en Shrek en Lord Farquaad van die Shrek-franchise herskep. Hierdie amusante en dikwels skrikwekkende weergawes wys die speler se aandag aan detail en kreatiwiteit.

Spelers het nie net bekende gesigte herskep nie, maar hulle het ook daaraan gewy om ikoniese ruimtevlyt van gewilde franchises soos Star Wars en Star Trek te herskep deur Starfield se skeepskepper te gebruik. Die speletjie bevat ook 'n paar ingeboude Paaseiers, waarvan een verwys na Starfield se bekendste aanhaling.

Starfield het reeds opslae gemaak in die dobbelbedryf, en bo-aan verkope kaarte selfs voor sy amptelike bekendstelling. Xbox-baas Phil Spencer het onthul dat meer as een miljoen spelers aktief betrokke was by die speletjie op die vrystellingsdatum van 6 September.

Soos spelers voortgaan om die uitgestrekte heelal van Starfield te verken, sal meer opwindende stories en skeppings verseker na vore kom. Met sy uitgebreide rolspel-opdragte en genotvolle gevegstelsel, het Starfield spelers bekoor en bewys moeilik om te weerstaan.

Bron: IGN Review (telling: 7/10) deur Ryan Dinsdale.