Starfield: Hoe om FPS-prestasie op rekenaar te verbeter met Nvidia GPU's

Starfield, die hoogs verwagte speletjie van ontwikkelaar Bethesda, het die videospeletjie-gemeenskap deur die storm geneem. Met sy massiewe wêreld en gedetailleerde stede, is dit geen wonder dat spelers opgewonde is om in hierdie sci-fi RPG te duik nie. Sommige spelers het egter kommer uitgespreek oor die spel se werkverrigting, veral op 'n rekenaar met Nvidia GPU's.

By verstek loop Starfield op Xbox Series X|S teen 30 rame per sekonde, wat dalk teleurstellend kan wees vir spelers wat gladder spel verkies. Op 'n rekenaar kan die bereiking van 'n stabiele 60fps op die oomblik inkonsekwent wees.

Gelukkig bied 'n gids wat deur 'n Nexusmods-gebruiker genaamd Okhayko gedeel word, 'n potensiële oplossing. Die gids stel voor dat die PCI Express-tegnologie genaamd Resizable BAR (Base Address Register) vir Nvidia-eienaars geaktiveer word. Hierdie tegnologie laat die SVE toe om meer doeltreffend toegang tot die GPU se geheue te verkry, wat moontlik tot verbeterde werkverrigting lei.

Om Resizable BAR te aktiveer, sal Nvidia-gebruikers die Nvidia Profile Inspector moet aflaai en die volgende veranderinge in die sagteware moet aanbring:

1. Kies Starfield in die profiel-aftrekkieslys.

2. Gaan na afdeling 5.

3. Stel die rBAR-kenmerk op geaktiveer.

4. Stel die rBAR-opsies op 0x00000001.

5. Stel die rBAR-groottelimiet na 0x0000000040000000.

6. Klik op "Pas veranderinge toe" regs bo.

Die implementering van hierdie veranderinge kan 'n hupstoot gee aan die spel se werkverrigting, veral vir spelers met RTX 30-reeks GPU's. Dit is opmerklik dat Nvidia na verwagting in die nabye toekoms bestuurderopdaterings sal vrystel om Starfield-spel te optimaliseer.

Vir eers bied hierdie gids 'n moontlike oplossing vir spelers wat 'n stabiele 60fps-ervaring soek. Soos die speletjie aanhou ontwikkel en opdaterings vrygestel word, is dit waarskynlik dat werkverrigting verder sal verbeter.

Starfield is nou beskikbaar vir PC en Xbox Series X|S, en kan teen geen bykomende koste vir Xbox Game Pass-intekenare gespeel word nie.

